“Tienen todo nuestro respaldo”; recorre Sheinbaum Veracruz por cuarta vez desde que se declaró la emergencia

Claudia Sheinbaum en Veracruz

Luego de presentar, en conferencia mañanera, el micrositio: https://www.gob.mx/reporteporlluvias/, a través del cual se informará de manera permanente el avance de las acciones realizadas por el Gobierno de México, así como por autoridades estatales, para atender la emergencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudió a los municipios veracruzanos de Álamo y Tempoal.

Sobre el territorio, y en compañía de la gobernadora del estado, Rocío Nahle García, la mandataria federal supervisó los trabajos de limpieza y apoyo a la población, esto como parte de su cuarto día de recorridos por las demarcaciones más afectadas por las lluvias extraordinarias que se registraron del 6 al 9 de octubre.

“Visitamos Álamo, Veracruz, para supervisar trabajos de limpieza y apoyo a la población (...) Estuvimos en Tempoal, municipio afectado por las lluvias en Veracruz. Tienen todo nuestro respaldo”,manifestó. Durante su visita, la presidenta se hizo flanquear por el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles y por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, recorrieron estos municipios en los que la Secretaría de Marina implementa el Plan Marina en su Fase de Recuperación y la Secretaría de la Defensa Nacional el Plan DN-lll-E.

Asimismo, Sheinbaum encabezó la visita a Poza Rica, para colaborar en la entrega de ayuda humanitaria y la realización de traslados médicos, donde recalcó que la federación trabaja en mancuerna con las dependencias estatales y municipales para aliviar la necesidad de atención médica, alimento y albergue para todos los damnificados: “En Poza Rica, Veracruz, supervisamos la entrega de ayuda humanitaria y traslados médicos; en reunión previa evaluamos las zonas afectadas en el estado. Sigue la atención directa a la población”, expresó.

La presidenta adelantó que las visitas de supervisión se extenderán en los próximos días a los estados de Hidalgo y Puebla, declaró que el Gobierno Federal no claudicará en seguir con la evaluación de daños y la supervisión de las tareas de apoyo y limpieza, así como de la reapertura de caminos y el restablecimiento de todos los servicios que se han visto interrumpidos. Recordó que se hallan desplegados actualmente más de 52 mil servidores de la nación y funcionarios públicos, además de las autoridades estatales, en los estados Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, los cinco más golpeados por el temporal.

Al momento, continuó, han sido censadas más de 38 mil viviendas afectadas en 72 municipios de los mismos cinco estados.