Ve preparando la cobija del tigre; según Conagua, lloverá en 24 estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indicó que para este fin de semana se esperan lluvias intensas y chubascos en diferentes estados de la república. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 21ENERO2024.- Las primeras lluvias que están pronosticadas para Tijuana llegaron este fin de semana, se espera que conforme pasen los días la intensidad de las precipitaciones aumente, siendo el lunes el día con lluvia mas fuerte. El director de Protección Civil, Miguel Ángel Ceballos, informó que este fenómeno acompañado de fuertes ráfagas de viento podría extenderse hasta la mañana del próximo martes. En las calles, se puede observar a personas caminando con sus paraguas tratando de cubrirse del agua. FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM (Omar Martínez Noyola)

Según el informe meteorológico de la (SMN), para este sábado 18 de octubre habrá intensas lluvias en 26 estados de la república, así como aguaceros provocados por el potencial ciclón Sonia.

Al parecer, las condiciones en la mayor parte del país son ideales para preparar un delicioso café o chocolate caliente y quedarte en casa todo el día viendo Tiktoks o leyendo.

Sin embargo, en algunos lugares las lluvias serán más intensas que en otros, por lo que si no tienes opción, será mejor que te prevengas.

Debido a una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico sur mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, se esperan lluvias intensas que según advierte El servicio Meteorológico Nacional (SMN) podrían generar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en los siguientes estados:

Chiapas

Guerrero

Michoacán

Morelos

Puebla

Veracruz

Tabasco

Oaxaca

Quintana Roo

Chubascos para este sábado 18 de octubre, ¿paraguas o quedarte en casa?

Este fin será una gran oportunidad para quedarte en casa con tu pareja y disfrutar por fin de esa película a la que le traen ganas desde hace tiempo tapados con el cobertor del tigre.

Aunque si no tienes opción, es mejor que tomes tus precauciones y salgas con tiempo para anteponerte al posible tráfico. En los siguientes estados se esperan chubascos; que son precipitaciones repentinas que pueden llegar a ser intensas, y tienen una duración aproximada de 30 minutos:

Michoacán (costa),

Estado de México (suroeste),

Morelos (norte),

Puebla (regiones Mixteca y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste y sur),

Campeche (suroeste) y Yucatán (este).

Intervalos de chubascos en