“Vivir la paridad como mandato constitucional”: Guadalupe Taddei

Con ocasión del el 72 aniversario del reconocimiento del voto de las mujeres en México, se realizó una ceremonia en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, donde la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, celebró la presentación de la edición “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con una mirada violeta”, al tiempo que manifestó que este documento, impulsado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, buscará visibilizar los avances en derechos y paridad incorporados a la Carta Magna. En este tenor, destacó que la Constitución “no es letra muerta”, sino el espejo de diversas luchas y anhelos

Taddei recalcó que “un derecho que no se conoce, no se puede exigir”, por lo que elogió el enfoque pedagógico de la edición violeta para convertir la igualdad en práctica cotidiana y enfatizó la necesidad de consolidar la paridad no como una concesión sino como pilar del orden constitucional.

La ceremonia de presentación de la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con una mirada violeta” fue encabezada por Mónica Soto Fregoso, magistrada presidenta del TEPJF, y reunió a mujeres de alto perfil de los poderes públicos y de la vida política nacional. Asistieron, entre otras, Citlalli Hernández, Secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, así como representantes del Senado y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, fungió como anfitrión en el histórico recinto, donde afirmó que “la paridad en Querétaro llegó para quedarse”.

Este documento identifica con colores los artículos y reformas vinculadas a derechos y paridad de género para facilitar su comprensión pública y se trata de una iniciativa desprendida de la agenda institucional para reforzar la pedagogía constitucional de la igualdad; de la misma manera que representa y honra las luchas del pasado, aquellas enarboladas por las mujeres y que llevaron como consigna garantizar que los derechos “no solo se lean, sino que se vivan plenamente”, rescató la consejera presidenta.