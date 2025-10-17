José Ramiro López Obrador: así justificó el hermano de AMLO ser dueño de 13 ranchos

José Ramiro López Obrador José Ramiro López Obrador, hermano de Andrés Manuel López Obrador, declaraciones sobre sus 13 ranchos. (Mario Jasso)

José Ramiro, secretario de gobierno de Tabasco y hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, declaró que se encuentra tranquilo, ya que, según él: “toda la información la sacaron de mi declaración patrimonial”.

En medio de la polémica que generó la exposición de sus 13 ranchos, José Ramiro menciona que las fue comprando “poco a poco” y que, “son producto de mi esfuerzo”.

Asimismo, añade que es una cuestión mediática y que todavía no perdonan a su hermano por haberles entregado a los ciudadanos recursos que antes se quedaban.

Cuando se le cuestionó sobre el valor de sus propiedades, el hermano de AMLO contestó: “No lo sé, habría que ver, habría que hacer cuentas”.

¿A cuánto haciende el valor total de los 13 ranchos?

De acuerdo con diversas fuentes, el valor de los 13 ranchos que están a nombre de José Ramiro podría ascender hasta los 8.6 millones de pesos mexicanos.

Fue durante el sexenio de su hermano, Andrés Manuel López Obrador, que tuvo una expansión considerable de sus ranchos. Pues de haber comprado su primer terreno en 1992 por 200 mil pesos, fue a partir del 2018 que comenzaron a intensificarse sus adquisiciones mobiliarias.

En el 2023 fue cuando adquirió su terreno más costoso de 390 mil metros cuadrados con un valor de más de 3 millones de pesos y otro por 465 mil pesos.

Sin embargo, también se han documentado diferentes propiedades como las siguientes: Uno comprado en 2022 con un costo de 350 mil pesos; otros tres adquiridos en 2020, costando 462 mil, 543 mil y 1.2 millones de pesos.

Cabe destacar que la mayoría de las propiedades fueron pagadas en efectivo y de contado, por lo que abre las puertas a especulaciones sobre la procedencia del dinero, considerando que hasta el 2024, el único cargo público que había ocupado era alcalde de Macuspana de 2004 hasta 2006.

¿Quién es José Ramiro López Obrador?

José Ramiro López Obrador José Ramiro López Obrador hermano de Andrés Manuel López Obrador. FOTO: Marco Polo Guzmán/CUARTOSCURO.COM (Carlos Canabal Obrador)

Nacido en 1956 en Macuspana, Tabasco, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con una licenciatura en Economía, se encuentra actualmente en una controversia por el cuestionamiento de 13 ranchos a su nombre.

José Ramiro López Obrador es el actual secretario de gobernación de Tabasco, designado en julio de 2024 por Javier May, gobernador del mismo estado.

Además de su actual cargo, cuenta con una gran trayectoria política dentro del estado, destacando como alcalde de Macuspana desde 2004 a 2006.