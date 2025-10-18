Asciende a 76 el número de fallecidos por fuertes inundaciones; en Hidalgo suman 20 personas no localizadas

Afectados por lluvias en Poza Rica, Veracruz (Jessamyn Nazario Mendo)

La actualización de las cifras de personas afectadas por las inundaciones que azotaron a los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, refleja la fuerza de la devastación de las tormentas en México.

Hasta ahora se reportan 76 personas desaparecidas y 39 desaparecidas. Una diferencia a lo reportado el día de ayer que era de 75 y 40, respectivamente, sin embargo, un hombre de 40 años que había sido reportado como desaparecido, fue localizado sin vida en Puebla.

Veracruz es la entidad que acumula más muertes con un total de 34; Hidalgo lleva la mayoría de desaparecidos con una cifra que asciende a 20.

Hasta el día de ayer a las 18:00 horas, Querétaro y San Luis Potosí contaban con un restablecimiento del servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad del 100%; Veracruz contaba con un avance del 99.25%; Puebla con un 97.53%; mientras que de los 30 municipios afectados en Hidalgo, el 95.63% ya tiene restablecido el servicio eléctrico.

El total de municipios afectados en cada uno de los estados se encuentra de la siguiente manera:

Hidalgo- 28

Puebla- 23

Querétaro- 8

San Luis Potosí- 12

Veracruz- 38