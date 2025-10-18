Exitosa cabalgata, con medio millar de participantes, en el Rodeo Saltillo

Rodeo Saltillo 2025

Una cita del Rodeo Saltillo, cita norteña que ha cumplido con éxito su segundo día este sábado, se dio en el especatacular marco de la Sierra de Arteaga. Este escenario natural es digno debería ser visitado por todos los mexicanos, pues muestra lo que es el impresionante territorio coahuilense: espectaculares vistas en ampios territorios sólo cortados por un cielo espectacular.

Y fue allí donde medio millar de jinetes y familiares hicieron el recorrido sobre los hermosos caballos, muchos de ellos ajuareados con extremo cuidado, para finalmente regresar a la ciudad de Saltillo, donde se desarrolla el Rodeo Saltillo 2025.

La cabalgata duro dos horas para llegar como punto de destino a la Plaza de Toros Armillita, donde esperaban los espectadores del día, incluyendo a Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

Cabalgata Saltillo

Los dos gobernantes han decidido darle una gran promoción al Rodeo, una tradición muy propia de la ciudad, que ahora tiene el ingrediente extra de representar un punto de comunión con Texas, pues este rodeo forma parte de un circuito binacional.

Viernes y sábado, miles de personas pudieron tuvieron oportunidad de ver las exposiciones, carreras de ponies, retar el toro mecanico, además de eventos musicales como el concierto de la Arrolladora Banda El Limón.

Rodeo Saltillo