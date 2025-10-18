Sheinbaum pernocta en Tampico para monitorear cresta del Río Pánuco; descartan riesgo

Descartan riesgo ante incremento del Río Pánuco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que, luego de visitar las zonas afectadas del norte de Veracruz, pernoctó en Tampico tras darse a conocer el registro de la cresta del Río Pánuco.

“Por el informe que tenemos de Protección Civil, hasta ahora, no hay riesgo pero es importante el monitoreo de la zona lagunar y del nivel del Pánuco para poder estar alerta en los siguientes días si es que pudiera haber un aumento en el nivel”, comentó la mandataria.

El aumento del nivel del Pánuco llegó su pico máximo, se trata del tercer pico más alto que ha alcanzado el río en los últimos 70 años, así lo informó esta mañana el gobernador de la entidad, Américo Villarreal en reunión con Sheinbaum.

Durante la reunión, en la que participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejercito, se evaluó el incremento del nivel del río que, al momento no representa riesgo, pero las autoridades aseguraron que continuará el monitoreo en caso de que se requiera alertar a la población.

“El nivel ya va en descenso, la cresta ya pasó, está comenzando a llegar a la cuota de medición”, señaló el gobernador.

Villarreal aseguró que las zonas bajas ya están alertadas y los presidentes municipales trabajan de manera coordinada instalando albergues y preparando los suministros necesarios para la población en caso de requerirse algún desplazamiento.

“Por los sobrevuelos que hemos hecho vemos que ha habido mucha afectación y se ha desbordado el río en varias lagunas, lo que va a poder atenuar este pico y la afectación a Tampico y Ciudad Madero no será tan significativa”, destacó Américo Villarreal.