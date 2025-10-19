Ajalpan, el serrano municipio de Puebla en extrema pobreza protesta por feminicidio verde olivo de Stephany

CDMX — “¡Perrooos cobardeees!”. Un joven escurre sus lágrimas sobre el féretro de Stephany, de 20 años, una elemento más de la Guardia Nacional víctima de violencia sexual que terminó con su vida. Mientras en la pobrísima localidad de Ajalpan, Puebla, el duelo se hace preguntas “¿por qué le hicieron esto?”, en Acapulco, Guerrero, dentro del 51º. Batallón de la GN no hay respuesta a la familia, pero sí hacen todos sus esfuerzos para silenciar a través de algunos medios digitales ese llanto desde el Ejército mexicano, responsable táctica y administrativamente de la Guardia Nacional. “Fue detenido Yair Manuel ‘N’”. Una mentira que le endilgan a “ de acuerdo con fuentes oficiales de la fiscalía general estatal”.

El viernes, en el panteón del vallecito de Ajalpan, uno de los tres municipios que aún está en la estadística de extrema pobreza, flores, música, la bandera mexicana, Y el mismo joven que abraza la fúnebre caja que lleva dentro los restos Stephany Carmona Rojas. “Fuiste muy valiente”, le grita con llanto.

El féretro va en descenso a la fosa, y quizá deba volver a la superficie para esclarecer el asesinato de su moradora, porque su muerte no puede quedarse en ese atroz silencio morenista de los gobiernos municipales, estatales y hasta el federal, y peor aún, del Ejército mexicano que hace que la “Virgen le habla”, pese que una de sus armadas fue usada para matar a una mujer que apenas en abril pasado causó alta para defender la seguridad pública.

Un minuto de silencio pidió el PRI en la Cámara de Diputados, silencio en el pleno camaral. Ningún partido asumió un “mea culpa” cuando oposición y oficialismo reformaron la Constitución, para crear la Guardia Nacional para sustituir en tareas de seguridad pública a la “corrupta” Policía Federal Preventiva.

En el vallecito de Ajalpan dicen entre rezos que no van a llevarse en su pecho la rabia contra la Guardia Nacional y el sargento segundo que acosaba sexualmente a Stephany.