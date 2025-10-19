Develan billete de Lotería Nacional por los 45 años de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

Billete conmemorativo de 45 años de la Comar El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Félix Arturo Medina y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, develaron el billete conmemorativo del 45 aniversario de la Comar

La Secretaría de Gobernación (Segob) y Lotería Nacional (Lotenal), celebran el 45° Aniversario de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados con la emisión del billete del Sorteo Zodiaco Especial No. 1724, para destacar la importante labor de la Comar, en garantizar el derecho de las personas a recibir refugio y protección en México, además de su papel como un referente en América Latina en la atención y reconocimiento de quienes huyen por motivos como la persecución o la violencia en sus países de origen.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y la coordinadora general de la COMAR, Xadeni Méndez Márquez, coincidieron en la importancia de coadyuvar en acciones que contribuyen a fortalecer los procedimientos y la atención del flujo masivo de personas que requieren refugio.

El subsecretario Arturo Medina, expresó que este aniversario alienta a seguir construyendo un México que honra su tradición de asilo y refugio.

“Deseo que este acto sirva de homenaje a quienes cruzan fronteras, superan obstáculos y dejan atrás todo para buscar en México un lugar donde vivir”, resaltó.

la directora Olivia Salomón enfatizó que el billete conmemorativo de la Lotería Nacional rinde homenaje a la historia de solidaridad de nuestro país con los migrantes, “recordándonos que somos una nación que no cierra puertas, que acompaña y que abraza a quienes buscan un nuevo comienzo”, dijo.

Afirmó que con una historia de 255 años, la institución de la suerte forma parte del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien reafirma con claridad una política exterior con rostro humano, moderno, firme y profundamente humanista, que coloca la dignidad y los derechos humanos al centro, y entiende que la solidaridad no es un gesto de caridad, sino un acto de justicia.

En el marco de la conmemoración del 45 aniversario de la COMAR, con el billete del Sorteo Zodiaco Especial No. 1724, se destaca una de las expresiones más nobles de la identidad nacional: la tradición humanitaria y hospitalaria de México.

La coordinadora general de la COMAR, Xadeni Méndez Márquez, destacó que el billete es un homenaje y un acto de gratitud hacia quienes encontraron en México protección y nuevas oportunidades tras huir de la violencia y la persecución.

“Hace 45 años, en medio de los desplazamientos y exilios provocados por la guerra y la persecución, México dio un paso histórico: crear una institución civil, humanitaria y laica que encarnara su vocación internacionalista”, dijo.

En su oportunidad, el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Giovanni Lepri, reconoció que México, además de ser un país solidario y abierto, ha demostrado tener muy claro que lo que hay en el centro son los derechos, y en este caso, el de las personas que han tenido que abandonar todo por causas relacionadas con violencia o persecución.

Es muy simbólico, enfatizó, que las personas refugiadas se visibilicen en la vida cotidiana de México a través de un billete conmemorativo.