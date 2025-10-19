Exige PAN al gobierno informe sobre envíos de petróleo a Cuba; más de 60 mmdp involucrados

Exportaciones de petróleo de México a Cuba sin aclararse

El PAN en el Senado exigió al gobierno federal así como al director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla y la secretaria de Energía, Luz Elena González, un informe detallado y público sobre los envíos de hidrocarburos y combustible subsidiados a Cuba, desde el primero de octubre a la fecha.

El senador del PAN, Marko Cortés recordó que de acuerdo a una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad los envíos de hidrocarburos y petróleo al gobierno cubano encabezado por Miguel Díaz Canel, se han triplicado en las últimas fechas.

“Los embarques a Cuba de “Gasolina Bienestar”, empresa sucursal de Pemex, sumaron 3 mil millones de dólares entre mayo y agosto de 2025, esto es equivalente a aproximadamente 60 mil millones de pesos, mientras que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018 – 2024) los envíos fueron de mil millones”, aseveró

Por ello considero que el informe debe detallar de manera exhaustiva los volúmenes totales de petróleo crudo, diésel, turbosina y otros derivados enviados, así como su valor económico estimado, incluyendo los subsidios implícitos. Y se desglosen también, los puestos de salida, tales como Coatzacoalcos, Veracruz y Tampico, Tamaulipas y los de destino en Cuba.

Cortés sostuvo que en las operaciones ha participado el buque “Sandino”, incluido desde el 24 de septiembre de 2019 en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que se encuentran entidades sancionadas por actividades ilícitas como narcotráfico, terrorismo o lavado de dinero.

En el punto de acuerdo que presentará ante el Senado, el legislador demandó que se envíe la lista de los buques petroleros utilizados, incluyendo el buque ‘Sandino’, el ‘Ocean Mariner’ y cualquier otra embarcación.

De igual manera, que se detallen las rutas marítimas, fechas de zarpe y arribo, y las razones que justifiquen usar un buque sancionado con la evaluación respectiva de riesgo de sanciones económicas, financieras y diplomáticas para México derivadas de dichas operaciones.

Resaltó que es importante incluir la descripción de las empresas estatales o filiales responsables, tales como Gasolinas bienestar, S.A. de C.V., creada en 2022 como filial de Pemex para estas exportaciones, así como contener el impacto financiero en Pemex, considerando las pérdidas reportadas por esta filial superiores a 324 millones de dólares, aproximadamente 5 mil 836 millones de pesos, atribuidas a estos subsidios y la fuente de financiamiento con recursos públicos mexicanos.

Cortés demandó explicar los motivos que se han considerado para estos envíos bajo la etiqueta de “ayuda humanitaria”, cuando el régimen cubano tiene a mil 185 personas presas -incluidas mujeres y niños- por motivos políticos.

Advirtió que el gobierno no puede hacer uso de los principios de política exterior que considere convenientes y dejar del lado el principio de respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos.

Por ello, llamó a explicar los motivos que se han se han considerado estos envíos bajo la etiqueta de “ayuda humanitaria”, cuando el régimen actual tiene a mil 185 personas presas -incluidas mujeres y niños- por motivos políticos, y a manera de represión por manifestarse pacíficamente; según reportes de la organización no gubernamental Prisioners Defenders.

El senador por Michoacán expuso que este exhorto es con la finalidad de garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos del gobierno de Claudia Sheinbaum, ya que dada la opacidad de esta información es importante conocer cuál es la justificación para no invertir ese dinero en prioridades nacionales tales como la atención a desastres naturales, infraestructura educativa, investigación de delitos federales y seguridad.