SNTE moviliza solidaridad; entrega 25 mil despensas a damnificados por lluvias en Veracruz e Hidalgo

Cada despensa representa la generosidad de una comunidad que nunca se queda indiferente ante el dolor ajeno, señala Alfonso Cepeda Salas — El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entregó a damnificados por las lluvias en Veracruz e Hidalgo las primeras 25 mil despensas, y artículos de primera necesidad, ropa, gel antibacterial y cubrebocas.

Este fin de semana, el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, coordinó los trabajos de distribución en Poza Rica, Veracruz, mientras continúa la recepción solidaria de ayuda de la familia magisterial en los 106 centros de acopio habilitados.

El Maestro dirigente recorrió personalmente las zonas afectadas, donde la estructura sindical de las secciones 32 y 56 realiza brigadas de apoyo

SNTE Alfonso Cepeda Salas Alfonso Cepeda Salas recorrió personalmente las zonas afectadas, donde las secciones 32 y 56 realizaron brigadas de apoyo. (SNTE)

; él mismo cargó las cajas con las despensas.

Expresó que “este esfuerzo refleja el profundo compromiso social y empatía de los trabajadores de la educación con los damnificados, conn quienes más lo necesitan; el SNTE seguirá acompañando a quien lo requiera en este momento difícil”.

Añadió que “todo lo que podamos hacer por ustedes, para eso es el Sindicato; por eso defendemos con tanta pasión, con tanta emoción a nuestro Sindicato y por eso nos sentimos tan orgullosos de él”.

Cepeda Salas dijo que para volver a clases lo antes posible, mantiene coordinación con el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, quien le expresó su admiración por la forma de movilización Magisterial ante la contingencia.

Explicó que, “cada despensa representa la generosidad de una comunidad que nunca se queda indiferente ante el dolor ajeno”.

SNTE Alfonso Cepeda Salas El líder del SNTE llamó a mantener activa la solidaridad en los centros de acopio que la organización activo en 9 estados del país. (SNTE)

Enseguida llamó a seguir donando en los centros de acopio instalados en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México; “juntos lograremos que la esperanza llegue a más familias”.

Durante el recorrido, trabajadores de la educación en Veracruz y pobladores agradecieron al dirigente nacional por su respaldo, y también a quienes se han solidarizado desde distintos lugares del país.

Cepeda Salas subrayó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE estará atento a los requerimientos de los trabajadores educativos y de la población en general, para coadyuvar a encontrar solución a sus necesidades.

Los secretarios generales de las secciones 32 y 56, Daniel Covarrubias López y José Reveriano Marín Hernández, respectivamente, reconocieron al Maestro Alfonso Cepeda por acudir a la zona para coordinar las labores de asistencia y refrendar a los agremiados que su sindicato no los dejará solos ante ninguna situación y menos en una emergencia.

Presente también en las actividades, el coordinador general del Equipo Político de la Sección 32, Juan Nicolás Callejas Roldán.

SNTE moviliza solidaridad; entrega 25 mil despensas a damnificados por lluvias en Veracruz e Hidalgo