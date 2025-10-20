10 mil millones de pesos en apoyo a damnificados, el monto inicial previsto por Sheinbaum

“Hay recursos para atender la emergencia y después ya viene la etapa de Reconstrucción, que ya llevará un monto adicional”, manifestó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras anunciar que el Gobierno de México hará una inversión inicial de 10 mil millones de pesos (mdp) para entregar en apoyos directos a las 100 mil familias damnificadas que se estima dejaron las lluvias extraordinarias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

La titular del Ejecutivo recalcó que el monto no contempla lo que invertirá Agroasemex S.A., aseguradora del Estado mexicano, que ya destinó partidas para la rehabilitación de escuelas, clínicas y para la reapertura y reparación de caminos.

El primer apoyo, detalló la mandataria, consistirá en la entrega de 20 mil pesos a todos los damnificados en los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz, del 22 al 29 de octubre, mientras que en Hidalgo se otorgarán del 25 de octubre al 5 de noviembre; “A partir del día miércoles inicia la entrega del primer apoyo de 20 mil pesos a todos los hogares, a todas las familias damnificadas. Todavía falta una parte (del censo), principalmente de Hidalgo, probablemente en todos los estados principalmente en Puebla, Veracruz, Hidalgo, todavía falten algunas localidades, la gran mayoría en Veracruz y Puebla ya fueron censadas, en Querétaro y San Luis Potosí, ya todas fueron censadas y en el caso de Hidalgo, incluso el día de ayer llovió nuevamente en esta zona, todavía vamos a ocupar cerca de una semana más para seguir con los censos y en el momento que la localidad termine su censo completo, se prepara para el primer apoyo”, amplió para precisar que la estrategia forma parte del Plan Integral de apoyo a los afectados por las lluvias.

CENSOS, ENSERES Y VIVIENDA

Adicionalmente, Ariadna Montiel, cabeza de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que los servidores de la nación han censado 70 mil 445 viviendas afectadas: 43 mil 578 en Veracruz, 10 mil 811 en Puebla, 5 mil 56 en Hidalgo y 2 mil 62 en Querétaro, al tiempo que celebró el fin del censo en Querétaro, Puebla y San Luis Potosí.

La funcionaria señaló que ya se trabaja en la entrega de un Vale de Enseres para refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador; asimismo, la dependencia que preside contempla otro Vale de Canasta Alimentaria y un apoyo adicional para catalizar la reconstrucción de viviendas, monto a definir en cada caso y en función del nivel de afectación, es decir, si los daños son de grado medio, el apoyo estriba en 25 mil pesos, en caso de exhibir afectaciones mayores será de 40 mil pesos y en pérdidas totales aplicará la asignación de 70 mil pesos.

APOYO AL CAMPO Y SECTOR COMERCIAL

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se encargará de reubicar las viviendas emplazadas en zonas de alto riesgo. En tanto se darán 50 mil pesos a locales comerciales y apoyos para reactivar al campo y la actividad ganadera, montos de entre 50 a 100 mil pesos, dependiendo el número de hectáreas por parcela.

EDUCACIÓN Y SALUD

Como último punto del plan, por el momento, se habló de la entrega de 350 pesos para la recuperación de útiles escolares en beneficio de 190 mil niños. Al mismo tiempo, La Escuela es Nuestra intervendrá en 750 escuelas con una inversión destino de 200 mil pesos adicionales al seguro.

Paralelamente, la Clínica es Nuestra reconstruirá 282 unidades de salud representando una inversión de 500 mil pesos adicionales; los trabajos de reconstrucción se desarrollarán según los axiomas del programa Empleo Construyendo el Futuro y emplearán a 50 mil personas en tareas que se extenderán de noviembre a febrero, trabajo por el cual los participantes recibirán un salario de 8 mil 500 pesos, se trata de un esfuerzo que se materializará particularmente en Veracruz, en los municipios de Álamo y Poza Rica.

Para los jóvenes de 18 a 29 años, Montiel adelantó que podrán inscribirse al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para apoyar de forma remunerada en las brigadas de limpieza, Bienestar espera que al menos 5 mil jóvenes se unan a los trabajos bajo este esquema.