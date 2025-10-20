Aumento de la pensión IMSS 2025: esto sabemos del incremento

Pensión IMSS Te contamos todo sobre el incremento para pensionados

¡Una gran noticia!, el instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anuncia que la ley 73, permitirá a los pensionados aumentar su pensión mensual mediante asignaciones familiares y ajustes automáticos de inflación.

Este cambio ratificado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca contrarrestar el impacto del costo de vida en los ingresos de los jubilados que tengan familiares que dependan económicamente de ellos.

¿Cómo se calcula el incremento?

El incrementó se calcula a través de los artículos 164 y 166 de la Ley Federal del Trabajo (LSS), así como de la ley 73 y los artículos 138 y 140 también de la LSS) 97, que establecen porcentajes adicionales según la relación familiar. A continuación, te compartiremos cual es la base para calcular el incremento que se entregara de manera adicional a la pensión mensual recibida ordinariamente:

15% extra si el pensionado tiene cónyuge o concubina a su cargo.

10% extra por cada hijo dependiente menor de edad o estudiante

10% por cada padre o madre que dependa económicamente del pensionado.

¿Con quienes aplica el incremento del 40% a la pensión del IMSS?

El incremento en la pensión IMSS, no es automático, pues se debe cumplir con una serie de requisitos para poder disfrutar de él. Aquí te decimos cuales son:

Estar registrado bajo el Régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.

Recibir pensión por cesantía en edad avanzada, vejez o invalidez.

Tener familiares dependientes económicamente, como hijos menores de 16 años, cónyuge o padres, o hijos hasta de 25 años, solo si continúan sus estudios en el Sistema Educativo Nacional.

Documentación requerida

Documentación del pensionado:

Identificación oficial vigente (INE, Pasaporte, cartilla, permiso para conducir, etc.)

CURP impresa.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Documentación requerida de los dependientes:

CURP impresa

Actas de nacimiento o adopción.

Constancia judicial o documento oficial que acredite la dependencia económica.

Es necesario tener los datos actualizados en el sistema del IMSS y realizar el trámite de asignaciones familiares si aún no se completa.

¿Cuándo se recibirá el aumento a la pensión IMSS por ley 73?

El depósito de dicho aumento estará disponible a partir del 1 de noviembre de 2025, sumándose al pago regular mensual de la pensión. Por lo que aún tiene tiempo para poder realizar el proceso correspondiente y beneficiarte de este incremento a la pensión IMSS.