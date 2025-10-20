Ayuda a Damnificados por lluvias: ¿Cuándo y dónde darán el primer apoyo de 20 mil pesos?

Censores del Bienestar

El Gobierno mexicano informó que entregará 20 mil pesos por vivienda censada, además de un vale de enseres y un vale para canasta básica como parte del plan de atención directa a los afectados por las recientes lluvias en el país.

De acuerdo con el anuncio, los pagos se realizarán del 22 de octubre al 5 de noviembre, dependiendo de cada estado. La entrega del primer apoyo comenzará este miércoles y será destinada únicamente a las viviendas que ya fueron incluidas en el censo oficial.

Calendario de pagos

Las autoridades detallaron que el apoyo económico será entregado en distintas fechas:

Del 22 al 29 de octubre : Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

: Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Del 25 de octubre al 5 de noviembre: Hidalgo, debido a que el censo continúa en proceso.

Proceso de notificación y entrega

Los beneficiarios recibirán un mensaje SMS en su celular con la fecha, hora y lugar para acudir a recibir el apoyo, con el fin de mantener un proceso ordenado. Además, servidores de la nación seguirán recorriendo las comunidades para avisar casa por casa y con megáfonos, especialmente en zonas con fallas de señal.

En regiones como Poza Rica y Álamo, la señal ya se restableció, por lo que la convocatoria será principalmente por teléfono móvil.

Requisitos para recibir el apoyo

Los afectados deberán presentar:

El talón o cintillo entregado durante el censo

Identificación oficial con fotografía, que puede ser:

con fotografía, que puede ser: Credencial para votar, pasaporte, Cédula profesional o Credencial del Inapam (0riginal y/o Copia).

Las autoridades reiteraron que este apoyo será universal para todas las viviendas censadas, sin distinción y con entrega directa.