Será cumplido objetivo de presidenta Sheinbaum para que ningún niño o adolescente se que sin estudiar por falta de dinero, señala Mario Delgado Carrillo. — Para que ningún niño o adolescente se quede sin estudiar porque a su familia le falta dinero, a partir de 2026 todos los estudiantes de secundaria y de primarias públicas recibirán la Beca Universal Rita Cetina, informó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Dijo que el programa “alcanzará a más de 20 millones de estudiantes y asegura que ningún niño, niña o joven abandone sus estudios por falta de recursos”.

El funcionario explicó que a partir de enero de 2026 serán integrados los estudiantes de 6°, 5° y 4° grado de primaria; en septiembre del año antrante serán sumados quienes cursen 3°, 2° y 1° grado.

“Esta medida representa un paso decisivo hacia la universalidad de la beca para educación básica”, comentó.

El titular de la SEP indicó que durante el ciclo escolar 2024-2025 los beneficiarios de la Beca Universal Rita Cetina incrementaron de 5 millones 603 mil 611 a 8 millones 864 mil 448 alumnos.

Manifestó que este incrementa del 58.2 por ciento significa una inversión de 75 mil millones de pesos.

Con ello es cumplido el objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que todos los estudiantes de Educación Básica cuenten con los recursos económicos para asistir a la escuela y el abandono escolar sea reducido.

Beca Universal llegará a todos los estudiantes de primaria y secundaria en 2026: SEP