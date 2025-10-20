Bienestar entregará 20 mil pesos iniciales a damnificados por lluvias: Ariadna Montiel

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que a partir de este miércoles comenzará la entrega del primer apoyo de 20 mil pesos a las personas afectadas por las lluvias en cinco estados del país. Explicó que este recurso forma parte del plan integral de atención a damnificados y busca permitir la reparación inmediata de las viviendas previamente registradas por la dependencia.

Ariadna Montiel Reyes, titular de Bienestar

Montiel detalló que hasta el momento se han censado 70 mil 445 viviendas en total. En Hidalgo se contabilizaron 5 mil 56 hogares afectados, en Querétaro 2 mil 62, en Puebla 10 mil 811, en San Luis Potosí 8 mil 938 y en Veracruz 43 mil 578. Estos resultados, dijo, permiten dimensionar la magnitud de los daños y priorizar la entrega de apoyos a las familias más vulnerables.

Además del apoyo económico inicial, las personas censadas recibirán un vale de enseres domésticos, que incluirá un refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador, así como un vale de canasta alimentaria para cubrir sus necesidades básicas durante la etapa de recuperación.

La funcionaria agregó que, en una segunda fase, el gobierno federal otorgará apoyos adicionales para la reconstrucción de las viviendas según el nivel de daño. En los casos de afectaciones medias, los beneficiarios recibirán 25 mil pesos, mientras que quienes hayan perdido su vivienda por completo podrán acceder a un apoyo de hasta 70 mil pesos.

De igual manera, la secretaria señaló que se apoyará a comercios que perdieron su mercancía con 50 mil pesos, así como a agricultores y ganaderos, entre 50 mil a 100 mil pesos.

Con este plan integral, la Secretaría de Bienestar busca garantizar que las familias afectadas por las intensas lluvias puedan recuperar su patrimonio y restablecer sus condiciones de vida en el menor tiempo posible.