Calendario Beca Benito Juárez 2025: ¿Quién recibe pago este 21 de octubre? Que no se te pasen las fechas para recibir tu Beca Benito Juárez. FOTO: CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

El lunes 20 de octubre se han comenzado a depositar los primeros pagos bimestrales de la Beca Benito Juárez, correspondientes al ciclo escolar 2025-2026, por lo que, si no te has enterado, estas son las letras a las que se les depositará el día martes 21 de octubre.

A los apellidos cuya letra inicial es: D, E, F y G estarán recibiendo su primer pago bimestral este martes 21 de octubre, de acuerdo a lo anunciado por las cuentas oficiales de la Beca Benito Juárez.

Es importante mencionar que el depósito del primer pago corresponde únicamente a aquellos beneficiarios que se encuentren en la modalidad de continuidad, puesto que para los de nuevo ingreso aún no hay una fecha oficial de pago.

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez es un programa social para, como su nombre lo indica, estudiantes de medio superior inscritos en escuelas públicas, otorgado por el Gobierno de México.

El apoyo económico consta de pagos bimestrales de $1,900 pesos mexicanos, que se depositan en la Tarjeta del Banco Bienestar, la cual se te entrega una vez eres seleccionado como beneficiario de la beca.

Estos pagos son calendarizados cada dos meses por orden alfabético de acuerdo a tu primer apellido. Las fechas se anuncian a través de los medios oficiales de la beca, como sus redes sociales o página de internet.

¿Qué día se depositará al resto de las letras?

Para el primer pago del ciclo escolar 2025-2026 respectivo a los meses de septiembre y octubre, la cuenta oficial de la Beca Benito Juárez ha anunciado las siguientes fechas para el pago, de acuerdo a la inicial de tu apellido:

Lunes 20 de octubre: A, B, C

Martes 21 de octubre: D, E, F, G

Miércoles 22 de octubre: H, I, J, K, L

Jueves 23 de octubre: M, N, Ñ, O

Viernes 24 de octubre: P, Q, R

Lunes 27 de octubre: S, T, U, V, W, X, Y, Z

¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez?

De acuerdo con el sitio oficial del Gobierno de México, se precisa tanto información del estudiante como de la madre, padre o tutor, en caso de ser menor de edad, por lo que deberás tener a la mano:

El estudiante deberá registrar su CURP (Clave Única de Registro de Población), Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su escuela, comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).

Si se es menor de edad, por parte de la madre, padre o tutor, tendrá que ingresar su CURP, su número celular, una identificación oficial vigente (INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir) y, opcionalmente, se puede ingresar un correo electrónico.