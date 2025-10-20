Cambian de fecha audiencia inicial del prófugo contralmirante Fernando Farías

La investigación por robo de combustible continúa (Archivo)

Huachicol fiscal — Debido a la ausencia este lunes del contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna, prófugo de la justicia y que se llevaría a cabo en los juzgados del Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México, y por la inasistencia de su abogado defensor, este lunes fue pospuestas por segunda vez la que sería la primera audiencia inicial de su imputación por los delitos de delincuencia organizada y robo de hidrocarburos, por lo que se reagendará la audiencia.

Fuentes del juzgado donde se llevaría a cabo esta diligencia destacan que era obligada la presencia de Fernando Farías, sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, a quien le fue revocado el amparo que había solicitado contra cualquier orden de aprehensión.

A esta diligencia tampoco se presentaron su abogado ni los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que se espera que la audiencia inicial que cuya fecha será reagendada, se podría llevar a cabo una vez que se cumpla la captura de Fernando Farías Laguna.

Mientras esto acontece, el otro marino relacionado con una red de huachicol fiscal, Manuel Roberto Farías Laguna, hermano del contralmirante prófugo, sigue en prisión preventiva.

Fernando Farías Laguna es señalado de encabezar junto con su hermano Manuel Roberto Farías, éste ya detenido, de encabezar una red de tráfico de combustible en aduanas de México, caso por el hay 14 personas detenidas.

La Crónica de Hoy 2025