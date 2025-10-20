Captan a Cuauhtémoc Blanco Jugando pádel en plena sesión de trabajo

Diputado Cuauhtémoc Blanco (Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Durante la sesión remota de la Comisión de Presupuesto, que tenía como objetivo discutir la Ley de Aguas Nacionales, el diputado Cuauhtémoc Blanco (Morena) volvió a generar polémica, pero no por su trabajo legislativo.

El exfutbolista fue sorprendido mientras jugaba pádel en lugar de emitir su voto. Al abrir su cámara y micrófono, se le veía claramente en la cancha, raqueta en mano. En vez de participar en la votación, Blanco pidió que “le contaran la asistencia”.

La presidenta de la comisión, Merilyn Gómez, repitió varias veces la solicitud sin obtener respuesta, lo que generó críticas inmediatas de otros legisladores.

Críticas de legisladores durante la sesión

El diputado Mario Zamora (PRI) expresó su indignación:

“¡Está jugando pádel, no sabe qué está votando!”

Mientras tanto, la diputada Patricia Jiménez (PAN) lanzó una acusación más seria, recordando la denuncia pública por acoso que enfrenta Blanco:

“Anda acosando mujeres”, comentó durante la sesión.

La situación evidencia, según los legisladores, la falta de atención de Blanco hacia sus responsabilidades y ha generado un fuerte revuelo en redes sociales.

🗳📌 CACHAN A CUAUHTÉMOC BLANCO JUGANDO PÁDEL 🎾 DURANTE SESIÓN DE TRABAJO



Pues sí, el diputado Cuauhtémoc Blanco (Morena), volvió a dar nota... pero no por su trabajo legislativo.



En la sesión remota de la Comisión de Presupuesto se discutía la opinión sobre la Ley de Aguas… pic.twitter.com/Hz6mEDWOOQ — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 20, 2025

Blanco y la polémica: entre el poder y la crítica

El episodio se suma a otros incidentes que han colocado a Cuauhtémoc Blanco en el centro de la polémica, más por su comportamiento que por su trabajo legislativo. Mientras algunos consideran que el exfutbolista disfruta la plenitud del poder, otros critican la falta de seriedad y la atención a asuntos tan importantes como la Ley de Aguas Nacionales.