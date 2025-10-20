CFE restablece 98% de electricidad en áreas afectadas por lluvias en cinco estados

CFE Labores de restablecimiento de suministro eléctrico

El 98.7% de usuarios de zonas afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones en cinco estados del oriente del país han recuperado el servicio eléctrico, reporta este lunes la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El servicio se ha restablecido en su totalidad en los estados de San Luis Potosí y Querétaro, mientas que en Veracruz, aunque se había logrado también un 100%, las lluvias causaron estragos en 800 metros de red de media tensión que afectaron a 4,533 familias, de los que ya se restableció el servicio en 3,865 hogares.

Durante las primeras afectaciones (9 de octubre), se trabajó rápidamente para atender las eventualidades, en SLP y Querétaro se logró restablecer en ambas entidades más del 95% del servicio para el 10 de octubre, mientras que para el día 13; Hidalgo, Veracruz y Puebla ya tenían restablecido el servicio arriba del 84%.

En las poblaciones de difícil acceso de Hidalgo y Veracruz se han instalado 5 campamentos con el propósito evitar demoras por traslado de personal y otros inconvenientes. Gracias a estos centros habilitados se estima ayudaron a restablecer el servicio a 2,053 hogares.

Además del servicio eléctrico se está trabajando en reparar infraestructuras de transmisión y red Pública de Telecomunicaciones (Telefonía móvil e internet gratuito) beneficiando a una población estimada de 1,034,257 habitantes. Y adicionalmente se ha hecho entrega gratuita de 13,000 chips CFE brindando a los afectados telefonía celular e internet.