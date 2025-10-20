Continúan lluvias intensas y ráfagas de viento en Veracruz, así el clima de hoy según el (SMN)

Adivinaste, la palabra más usada en estas semanas por el Servicio Meteorológico Nacional sigue siendo... ¡lluvia!, el pronóstico de este 20 de octubre se espera lluvioso en gran parte del país, desde chubascos, hasta intensas precipitaciones en algunas zonas del Sur, lo cual resulta preocupante debido al contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran muchas familias de regiones veracruzanas.

Siguen las lluvias en algunas zonas de Veracruz, acompañadas con rafagas de viento, advierte CONAGUA (Crisanta Espinosa Aguilar)

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevén ráfagas fuertes de viento y lluvias intensas en la zona de Los Tuxtlas y Olmeca en Veracruz, y las regiones Selva, Fronteriza en Chiapas, por lo que se exhortó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil.

“Las lluvias fuertes a intensas pueden ocasionar inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos”, advierte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se exhorta a la población de Veracruz a atender los protocolos de protección civil.

El reporte resulta preocupante debido a las condiciones en las que se encuentra gran parte de la infraestructura del estado, pues se prevén vientos fuertes de 10 a 20 km/h, con Rachas de 35 a 50 km/h en costas de Veracruz. “Los vientos iguales o superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y anuncios publicitarios” advierte él (SMN)

Y en el resto del país... ¿cómo estará el clima?

En general: lluvia. Los chubascos son aceptables pues se trata de lluvias intensas con duraciones cortas, de aproximadamente 30 minutos, no duran todo el día, pero son repentinas, así que es mejor estar prevenidos. Desde ahora, seremos esa voz que te repite en bucle; “hoy hay chubascos... el paraguas, el paraguas, ¡no olvides el paraguas!

Y bueno, señores y señoras, los chubascos serán para... Estado de México, Sinaloa, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán.

La CDMX también entra al club de las lluvias... Nadie se salva en el pronóstico de Servicio Meteorológico Nacional, pues incluye en la lista de los estados donde se esperan lluvias intensas, al igual que: Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos, todos ellos bajo una advertencia clara; “Las precipitaciones pueden estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo”, según el reporte de hoy del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Afortunadamente hasta ahora no se ha notificado nada sobre granizo tamaño coche, eso sigue solo en las películas, no obstante, te decimos como tu mamá antes de salir, “¡el paraguas, no olvides el paraguas! “, y si puedes, quédate en casa, aunque honestamente, ¿quién puede quedarse en casa los lunes?, díganme para envidiarle.