CURP Biométrica: esta es la fecha para tramitarla... ¿hay castigo si no lo haces?

CURP biométrica

El pasado 14 de octubre entró en vigor el decreto de la Ley General de Población por el que se aprueba la CURP biométrica como documento nacional de identificación obligatorio.

Aunque en la primera etapa de su implementación en el país, la obtención de este documento será voluntaria y opcional, en un futuro esto podría cambiar.

Desde la semana pasada entró en vigor la Plataforma Única de Identidad para almacenar la información, donde se realizan pruebas piloto de toma de datos desde julio en Veracruz, Ciudad de México y el Estado de México, sin embargo será hasta 2026 cuando aperture el trámite al público en general en los módulos del Registro Civil y oficinas en todo el país.

¿Qué requisitos son necesarios para tramitar la CURP biométrica?

Acta de nacimiento certificada y actualizada.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

CURP tradicional validada ante el Registro Nacional de Población (RENAPO).

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de 3 meses.

Correo electrónico activo.

¿Qué pasa si no tramito mi CURP biométrica?

Aunque ahora su trámite es voluntario, instituciones públicas como privadas estarán obligadas a aceptar la CURP biométrico como documento de validación de identidad.

Por el momento no se contemplan sanciones o multas a quienes no tramiten este documento, pero esto sería diferente para las instituciones que se nieguen a aceptarlo.

Es importante tener en cuenta que en un futuro podrían presentarse problemas para la realización de trámites o para acceder a servicios a quienes no cuenten con este documento.