Designa Monreal a Kenia López como encargada de duplicar ayuda de diputados a víctimas de lluvias

CDMX — El coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el morenista Ricardo Monreal, designó a la panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, como la encargada de supervisar el incremento en el esfuerzo solidario de acopio de ayuda para los damnificados de cinco entidades tras las intensas lluvias “extraordinarias” registradas hace dos semanas.

Este lunes, ambos líderes parlamentarios encabezaron el banderazo de salida de 49.5 toneladas de todo tipo de artículos, como ‘kits´ de limpieza en una versión de cubetas, que contiene jergas y fibras, entre otros productos.

“Esta primera entrega es de 49.5 toneladas. Y le pedí a la presidenta de la Cámara de Diputados me acompañara a presenciar (la salida de ayuda). Ella se va a encargar… porque va a haber más esfuerzo de los diputados y diputadas, que en los próximos días vamos a duplicar o a enviar más víveres, despensas, cobijas y agua a las personas que están sufriendo estas inclemencias del tiempo con la precipitación pluvial”, dijo Monreal.

Acompañados de otros legisladores, como el líder de la bancada del PVEM, Carlos Puente Salas, los morenistas Mario Carrillo Cubillas y Víctor Hugo Lobo, los presidentes de las instancias de gobierno en San Lázaro destacaron la ayuda a damnificados que salió etiquetada con una lona oficial de la Cámara de Diputados.

Kenia López Rabadán asintió que las mujeres, niños y ancianos son los que más sufren entre todas las víctimas de las catástrofes.

“Se necesitan muchas cosas, y este es, quizá, un granito de arena, pero así, con todos los mexicanos apoyando, daremos cuenta de que en México hay solidaridad y de que primero es la patria”, dijo la presidenta de la Mesa Directiva.