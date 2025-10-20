Detienen a “El Pantano”, presunto implicado en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo

Especial

La tarde de este lunes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la captura de Rigoberto López Mendoza, alias “El Pantano”, a quien se identificó como el presunto autor del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

Medios de circulación nacional informaron que el detenido fue capturado en posesión de tres credenciales, dos licencias de conducir y una identificación de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

“El Pantano”, es señalado como uno de los líderes del grupo criminal denominado como Los Blancos de Troya, dedicado al cobro de extorsiones en el sector limonero, una pratica que había sido denunciada por Bernardo Bravo antes de su asesinato.

Este grupo criminal, ha sido relacionado con Los Viagras y con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hasta el momento, las autoridades federales solo han compartido que el estado de su detención se encuentra en traslado.