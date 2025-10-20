Nacional

¿Donde encontrar el precio más bajo en productos de primera necesidad?; Profeco te informa

Por Brayan Chaga
El procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz en la mañanera

En la mañanera del Palacio Nacional, el procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz al hacer referencia a la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), conformada por 24 productos y cuyo precio no debe ser mayor a $910, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) destacó que el precio promedio nacional es inferior a la meta.

Resaltó que en todas las regiones del país, el precio promedio de la canasta es inferior a $910, ya que del 6 al 10 de octubre fue de $856 en región Norte; en región Sureste $852; región Centro $858 y región Centro Norte $862.

“Es un esfuerzo en el que participan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las tiendas de autoservicio”, expresó Escalante Ruiz.

Asimismo, indicó que del 6 al 10 de octubre el precio más bajo registrado fue de $770.80, en Chedraui Flores Magón, en Cuernavaca, Morelos y el más caro, de $917.80, se ubicó en Soriana Híper Sol, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En este periodo, las tres ciudades cuyos precios se monitorearon fueron: Tlalnepantla, Estado de México; Cancún, Quintana Roo; y Zapopan, Jalisco.

En la primera el precio más bajo fue de $833.30 en Walmart Multiplaza Arboledas y el más caro, de $913.60, en Súper Chedraui Viveros. Cancún, Quintana Roo, tuvo el precio más bajo en Soriana Súper Glorieta, de $797 y el más caro se presentó en Walmart, de $895.80, aunque se encuentra por debajo del precio meta de $910.

En Zapopan, Jalisco, el precio más bajo que se detectó fue de $800.80, en Soriana Híper y el más caro se localizó en Walmart Vallarta, en $829.80, también menor a $910.

En cuanto al seguimiento del precio promedio nacional del kilogramo de tortilla que se vende en tortillería, Escalante Ruiz dio a conocer que del 6 al 10 de octubre fue de $23.71.

“En una muestra de 617 tortillerías, se encontraron precios bajos de entre $18 y $20 en Zacatecas, Zacatecas; Tlaxcala, Tlaxcala; y alcaldía Tlalpan, en Ciudad de México”, agregó.

Los precios caros fueron de $30 en Mérida, Yucatán; Tijuana, Baja California, en $28; y en Tampico, Tamaulipas, también en $28.

En artículos de primera necesidad, detalló que el precio promedio nacional del papel higiénico Regio Luxury en paquete de cuatro rollos XXL, hojas dobles fue de $37.20.

El precio más bajo se observó entre $30 y $31 pesos, mientras que el más caro fue de entre $39.90 y $42.50.

“Es muy importante que las y los consumidores utilicen la herramienta Quién es Quién en los Precios, ubicada en la página web de Profeco, para que ubiquen los precios justos de los productos que van a adquirir”, finalizó.

