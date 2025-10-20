El TFJA comparte con Gobierno compromiso con justicia, democracia y el pueblo 

TFJA El magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Guillermo Valls calificó de imperativo modernizar la impartición de justicia en nuestro país

El magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Guillermo Valls Esponda enfatizó que es un imperativo modernizar la impartición de justicia en nuestro país.

“Impulsar un modelo de justicia alternativa que a través de la mediación permita resolver disputas garantizando soluciones justas y aceptadas por las partes, es una estrategia de modernización que transforma”.

Asimismo, subrayó la apertura del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), del TFJA, “institución que habrá de consolidar nuestro compromiso con una justicia más cercana y moderna, orientada a la conciliación y el acuerdo entre las partes”.

El magistrado Valls Esponda destacó también, que la instalación del Consejo Nacional de los MASC en materia de Justicia Administrativa, -máximo órgano colegiado rector en materia de políticas públicas respecto a la justicia alternativa en nuestro país-, constituyen un paso histórico en la impartición de justicia, porque se institucionaliza la mediación como instrumento de justicia administrativa.

Así lo estableció en el marco del 30 Congreso Nacional de Magistradas y Magistrados del TFJA tiene lugar en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, evento en el que se contó con la presencia del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, así como funcionarios estatales, autoridades locales y representantes del Poder Judicial de la entidad.

En su mensaje, el Magistrado Valls Esponda aseveró que la transformación de la justicia debe ser popular, democrática, honesta y transparente, momento que aprovechó para enviar un respetuoso mensaje a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haciéndole saber que el TFJA “comparte con el gobierno de México su compromiso con la justicia, con la democracia y, sobre todo, con el pueblo”.

También dio la bienvenida a las y los magistrados quienes a propuesta de la Presidenta Sheinbaum Pardo, fueron ratificados por el Senado de la República para incorporarse próximamente a la Sala Superior del Tribunal.

Externó que cada sentencia, acuerdo y decisión jurisdiccional “son fruto del trabajo comprometido de mujeres y hombres que creen en la justicia como motor de la transformación.

“Con la fortaleza que nos da la unión y el profesionalismo, -abundó-, hoy los convoco a no bajar la guardia, sigamos adelante con la certeza de que estamos sirviendo a México con dignidad, con honor y con responsabilidad. Trabajemos hoy y siempre para que México coseche frutos de equidad. Que nuestro legado sea la justicia que soñamos. Sigamos trabajando por México”, manifestó.

En su oportunidad, el gobernador chiapaneco, Ramírez Aguilar, reconoció el apoyo que el TFJA ha brindado desde el derecho y la justicia administrativa y convocó a las y los magistrados a aprovechar el espacio de diálogo y reflexión para fortalecer las instituciones democráticas, acorde con los tiempos de transformación que vive el país. “Valoramos profundamente la labor que realizan y les felicitamos por su compromiso diario con el pueblo de México”.

En el Congreso se llevaron a cabo en mesas de trabajo respecto de las técnicas para agilizar la instrucción de los juicios y el papel de las personas juzgadoras en los MASC en materia de Justicia Administrativa, en las que participaron magistradas y magistrados de la Sala Superior, de la Junta de Gobierno y Administración, así como de las salas regionales del TFJA de todo el país.