Fernández Noroña se carcajea del “destape” de Salinas Pliego: “Es tan pobre que sólo dinero tiene”

Fernández Noroña se burla de Salinas Pliego Lo llama "caricatura de Milei"

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña se burló de la manera en que Ricardo Salinas Pliego destapó su aspiración a la presidencia de México.

En un evento privado para sus 70 años, el empresario mexicano emitió un discurso que ahora circula por las redes; en éste, involucró la situación política del país, anunciando: “Pienso que es momento de entrar a una nueva etapa, ¿y por qué no? Sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre", en dicho video, los vítores de la audiencia acompañan a Salinas Pliego, llamándolo: “¡Presidente, Presidente!"

Tras la difusión del discurso, Fernández Noroña dio respuesta a la actitud del empresario en su transmisión en vivo del 19 de octubre, calificándolo de “ridículo”.

En tono sarcástico, señaló que la manera en que Salinas Pliego destapó sus aspiraciones políticas, fue una forma “profunda de visión política, de estructurar sus ideas, de plantear un mensaje de aliento a sus bases”, finalizando con más risas.

“Es una caricatura de Milei”, señala el senador.

En el mismo video, Noroña califica a Salinas Pliego como una caricatura del presidente argentino, Javier Milei.

“¿Cómo?, eso sí está fuerte...si Milei es una caricatura, bueno pues Pliego es una caricatura, o sea tiene la arrogancia y la prepotencia del presidente Trump sin ni pizca de su talento político”, comentó durante la transmisión, todavía riendo.

De acuerdo con el senador, Salinas Pliego “está haciendo el ridículo” y le parece inconcebible que ninguna de las personas presentes en el discurso se lo dijera, señalándolos como “lambiscones” y “patéticos”.

Fernández Noroña afirma que la conducta de Salinas Pliego es de pena ajena y cuestiona su sentido de riqueza, al decir que “como la canción, es tan pobre que sólo dinero tiene, no tiene otra cosa”.