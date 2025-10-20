Janine Otálora anuncia su salida anticipada del Tribunal Electoral: ¿Qué pasó con la magistrada?

Janine Otálora dejará su cargo en el Tribunal Electoral de Justicia de la Federación (TEPJF) a partir del 31 de octubre, por lo que la cámara alta volverá a quedar incompleta. Janine M. Otálora durante la presentación de su libro "Por una Democracia Progresista" en la 44 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. (Galo Cañas Rodríguez)

¡Ya no más!, la magistrada Janine Otálora Malassis, confirmó su salida del cargo como magistrada en el órgano de Justicia Constitucional Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Deja su silla el próximo 31 de octubre.

¿Por qué deja Janine Otálora el tribunal?

La decisión, explicó, obedece a la conclusión del periodo de nueve años para el que fue designada en 2016. Pesé a que tenía la posibilidad de mantenerse dos años más, que es el tiempo en que se llevaran a cabo las siguientes elecciones en 2027, debido a una modificación de la reforma al Poder Judicial.

Agradeció al pleno la confianza, al igual que a sus colaboradores y los dejo en la mesa con una silla vacía.

La ex magistrada, hizo una emotiva publicación en su cuenta de X y se despidió del Tribunal Electoral de Justicia de la Federación (TEPJF).

Ha sido para mí un honor desempeñar el cargo de magistrada en el órgano de justicia constitucional electoral de última instancia. Agradezco la confianza que fue depositada en mi persona por el Pleno del Senado. — Janine M. Otálora (@JanineOtalora) October 20, 2025

Otálora, notificó su separación definitiva para que la Cámara alta inicie el proceso de designación de quien ocupará la magistratura vacante en la Sala Superior, conforme al artículo 98 de la Constitución.



