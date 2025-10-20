Nacional

Japón decide enviar ayuda de emergencia para apoyar a las víctimas de las inundaciones en México

Japón responde el llamado de ayuda de México

Por Diana Chávez Zea
Japón enviará ayuda humanitaria a México por inundaciones

La Embajada de Japón en México anunció que el gobierno nipón decidió el envío de ayuda de emergencia a México, en apoyo a las víctimas de las inundaciones que afectaron a Veracruz, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí y Puebla.

De acuerdo con la información difundida por el gobierno japonés, las autoridades mexicanas realizaron una solicitud de ayuda que ha sido respondida de forma positiva.

El apoyo se enviará a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y ésta incluirá artículos de necesidad básica como insumos de higiene.

“Teniendo en cuenta la perspectiva humanitaria y las estrechas relaciones amistosas con los Estados Unidos Mexicanos, Japón ha decidido proporcionar asistencia de emergencia para apoyar a los afectados por el desastre”, se lee en el comunicado compartido.

Tendencias