¿Multota para Cuauhtémoc Blanco por jugar pádel en horario laboral? Esto dice Monreal

Monreal habló de Cuauhtémoc Blanco El exjugador del América fue captado jugando pádel en plena sesión de la Cámara de Diputados (Fotos Cuartoscuro)

El exfutbolista y actual diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez no por un gol o el caso de abuso del que se le acusa. Hoy fue captado jugando pádel mientras sesionaba la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde se discutía la nueva Ley de Aguas Nacionales.

Video de Cuauhtémoc Blanco jugando pádel

La escena, que circuló rápidamente en redes sociales y medios digitales, muestra al legislador con una raqueta en mano, en lo que parece ser una cancha de pádel, mientras se escucha de fondo el sonido de las pelotas golpeando las paredes. “Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor. Muchas gracias”, se le escucha decir brevemente al abrir su micrófono durante la sesión remota.

Minutos después, cuando la presidenta de la comisión, Merilyn Gómez Pozos, le solicitó emitir su voto, el exgobernador de Morelos apenas respondió con un confuso “muchas gracias” y se desconectó. Algunos legisladores, como Mario Zamora (PRI), no pudieron evitar la ironía y el señalamiento: “Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando. Hasta acá se escuchan los raquetazos”, dijo entre risas.

Monreal y la multa a Cuauhtémoc Blanco

Ante el revuelo, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, fue cuestionado por los reporteros en San Lázaro. Aunque evitó lanzar un juicio anticipado, reconoció que el episodio no es menor.

“Cada vez que un legislador incumple con su responsabilidad, no me deja un buen sabor”, declaró Monreal.

El líder morenista explicó que la ley y el reglamento interno de la Cámara de Diputados establecen sanciones económicas para los diputados que falten a sus deberes, pero precisó que cualquier decisión recaerá en los órganos administrativos del Congreso. “No me quiero adelantar. Si se confirma que hubo una falta, serán ellos quienes determinen las consecuencias”, añadió.

Monreal también aprovechó el momento para llamar a todos los legisladores a cumplir con sus obligaciones, subrayando que las comisiones no son un trámite sino el espacio donde se discuten las leyes que impactan la vida pública del país. “No se trata de un asunto menor; la Ley de Aguas requiere atención y compromiso”, dijo.

¿Qué sanción podría enfrentar Cuauhtémoc Blanco?

De confirmarse una falta administrativa, el diputado podría enfrentar una reducción en su dieta legislativa, es decir, un descuento proporcional a la sesión en la que no participó adecuadamente. Esta sanción, contemplada en el reglamento interno de la Cámara de Diputados, es la primera medida aplicable ante una ausencia o incumplimiento injustificado.

Sin embargo, la aplicación de cualquier sanción debe solicitarse formalmente a través de la Oficialía Mayor y la Mesa Directiva, lo que podría alargar el proceso. Hasta el momento, no se ha confirmado si la Cámara iniciará un procedimiento contra el exjugador de la Selección Mexicana.