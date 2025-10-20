“Muy poca sensibilidad” Sheinbaum critica relanzamiento del PAN en medio de inundaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una muestra de falta de sensibilidad y empatía el relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN) en medio de la emergencia provocada por las lluvias que han afectado a miles de personas en distintos estados del país.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que el partido opositor “pudo haberse esperado 15 días” antes de realizar su evento, pues el país atraviesa una situación crítica en la que “hay decenas de miles de familias damnificadas con problemas”.

“Yo diría que tienen muy poca sensibilidad el día que lo hicieron. Hay decenas de miles de familias damnificadas con problemas y, en medio de eso, se hace un relanzamiento de un partido político. Pudieron haberse esperado 15 días hasta que la emergencia se hubiera levantado”, expresó la mandataria.

Sheinbaum también cuestionó el sentido del cambio de imagen presentado por el PAN, al asegurar que una nueva identidad gráfica no implica una transformación de fondo. “Una nueva imagen no significa que las cosas cambien, pues sigue siendo el mismo partido, con los mismos políticos e incluso los mismos ideales”, dijo.

La presidenta subrayó que la decisión del blanquiazul de realizar su relanzamiento durante una contingencia nacional “habla de su visión y de su falta de amor al pueblo”, y reiteró que el gobierno federal se mantiene concentrado en atender las afectaciones causadas por las lluvias y en apoyar a las familias damnificadas.