Pensión del Bienestar 2025: ¿Cuándo será el próximo pago para adultos mayores?

Considerando que nos encontramos en la recta final del año 2025, es inevitable preguntarse cuál será la fecha para el último pago de la Pensión del Bienestar para adultos mayores, que beneficia a más 13. 5 millones de personas.
La Pensión del Bienestar para adultos mayores es un programa social cuyo propósito es ayudar a personas con 65 años o más a mejorar su calidad de vida, a través de un apoyo económico bimestral de $6 mil 200 pesos.
El último pago se realizó en septiembre de 2025, abarcando los meses de septiembre a octubre. Por lo que el último pago correspondiente a noviembre-diciembre se espera que comience a efectuarse a inicios de noviembre.
Sin embargo, es importante considerar que el primero y dos de noviembre 2025 coinciden con el fin de semana en México, siendo días inhábiles. Por lo que el inicio de los pagos comenzará a llevarse a cabo a partir del lunes 3 de noviembre.
¿Qué día te van a depositar?
Cada deposito bimestral es programado alfabéticamente de acuerdo a la primera letra de tu primer apellido. Por lo que, según tu apellido paterno se te asignará un día para recibir el pago correspondiente.
Es importante recordar que, estas fechas únicamente son tentativas y basadas en los anteriores pagos, puesto que las fechas oficiales todavía no son anunciadas por las autoridades correspondientes.
No obstante, para que puedas tener una aproximación del día en que te podrían depositar según tu primer apellido, estás podrías ser las posibles fechas para el último depósito del año a través del Banco Bienestar:
Letra A: lunes 3 de noviembre.
Letra B: martes 4 de noviembre.
Letra C: miércoles 5 y jueves 6 de noviembre.
Letras D, E, F: viernes 7 de noviembre.
Letra G: lunes 10 y martes 11 de noviembre.
Letras H, I, J, K: miércoles 12 de noviembre.
Letra L: jueves 13 de noviembre.
Letra M: viernes 14 de noviembre.
Letras N, Ñ, O: martes 18 de noviembre.
Letras P, Q: miércoles 19 de noviembre.
Letra R: viernes 20 y lunes 23 de noviembre.
Letra S: martes 24 de noviembre.
Letras T, U, V: miércoles 25 noviembre.
Letras W, X, Y, Z: jueves 26 de noviembre.
Asimismo, debes considerar que el lunes 17 de noviembre de 2025 será día inhábil para México por lo que ese día no se considerará para fecha de pago, puesto que las bancas estarán cerradas.