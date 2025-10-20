Pensión Hombres Bienestar 2025: fecha límite de registro

Registro para el programa Pensión Hombres Bienestar 2025 (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La Secretaría del Bienestar abrió un nuevo periodo de registro para el programa Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años, que está dirigido a beneficiar a personas con alguna discapacidad permanente.

Este programa resalta al contemplar a hombres adultos para la entrega de un apoyo gubernamental mensual de $3,200 pesos.

¿Qué requisitos son solicitados para realizar el registro al programa?

Los requisitos solicitados para ser beneficiarios del programa Pensión Hombres Bienestar 2025 que comenzó su proceso de registro el pasado 15 de octubre son:

Tener entre 30 y 64 años de edad

Acreditar discapacidad permanente por medio de una constancia médica oficial

Vivir en un estado que tenga convenio vigente con la Secretaría de Bienestar

Acta de nacimiento

Contar con identificación oficial vigente, ya sea INE, pasaporte, credencial Inapam o equivalente

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses

¿En qué estados está disponible el programa Pensión Hombres Bienestar 2025?

Debido a que no todas las entidades de la República firmaron un acuerdo con la Secretaría del Bienestar para la entrega de sus programas, estos estados no podrán participar en la convocatoria de Pensión Hombres Bienestar 2025: