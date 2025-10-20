Pide sistema nacional anticorrupción a SAT y Senado investigar presuntas discrepancias fiscales de Adán Augusto

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández trata de explicar sus movimientos fiscales (Galo Cañas Rodríguez)

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y sus homólogos estatales demandaron a las autoridades fiscales, como el SAT, financieras y legislativas, en este caso el Senado, investigar las presuntas discrepancias entre las declaraciones patrimoniales fiscales y de intereses del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, involucrado en diferentes señalamientos, como su cercanía con Hernán Bermúdez su ex secretario de Seguridad en Tabasco y supuesto líder del cartel criminal de la Barredora.

En un posicionamiento, los Integrantes de los Comités y Consejos de Participación Ciudadana y Social de los Sistemas Estatales Anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), entre ellos su presidenta, del Comité Coordinador del SNA, Vania Pérez Morales, recalcaron que se requiere una investigación oficial, transparente y documentada tras los señalamientos contra el senador morenista.

Resalta que nadie está por encima de la ley y que el fuero parlamentario no debe confundirse con impunidad.

Afirmaron que dada la relevancia de la investidura legislativa, de Adán Augusto López, “es indispensable garantizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía”.

Por ello llamaron al SAT, al Órgano Interno de Control del Senado, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la UIF y a la Secretaría Anticorrupción realicen verificación de las denuncias en las que se ha involucrado al líder de los senadores de Morena.

Investigaciones periodísticas evidenciaron hace unas semanas que Adán Augusto recibió 79 millones de pesos que no figuran en su declaración patrimonial así como una red de transferencias millonarias que incluye a empresas beneficiadas con recursos públicos y, en al menos un caso, una señalada por el SAT como empresa fantasma.

Señala que la vía institucional correcta es investigar, verificar y comunicar los resultados con base en evidencias, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso.

Asimismo, los comités confiaron en que las autoridades actuarán con rigor técnico, transparencia y oportunidad, y esperan que el propio senador aporte la información necesaria para disipar dudas y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

En este contexto demandaron al Senado garantizar que la Cámara no sea usada como escudo para evadir responsabilidades y facilitar aclaraciones públicas.

Al órgano Interno de Control del Senado le pidieron revisar declaraciones patrimoniales, de intereses y constancias fiscales conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Mientras que al Servicio de Administración Tributaria (SAT): Verificar la consistencia fiscal de la información y determinar lo que corresponda legalmente.

Asimismo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el ente de fiscalización del estado de Tabasco revisar contrataciones y flujos vinculados al periodo señalado y dar a conocer sus hallazgos.

A la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Fiscalía General de la República (FGR) evaluar la apertura o continuación de indagatorias sobre operaciones inusuales y judicializar en caso de ser necesario, con estricto apego a derecho.

Al igual que a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) coadyuvar con mecanismos de coordinación interinstitucional para esclarecer la situación.