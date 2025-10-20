SICT: Se han liberado 169 comunidades afectadas por intensas lluvias 

Avance en restablecimiento de comunicación SICT: Se han liberado 169 comunidades que estaban incomunicadas por las intensas lluvias de días pasados

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, destacó que en los primeros tres días después de la emergencia por las intensas lluvias, se ha logrado restablecer la circulación en mil 61 kilómetros de carreteras federales de los cinco estados afectados: Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro.

Resaltó que tal avance, se ha logrado, gracias al trabajo conjunto con las secretarías de Defensa y de Marina, así como con los gobiernos estatales y municipales de cada entidad federativa, lo que ha permitido el restablecimiento de la comunicación en 169 comunidades afectadas por las lluvias extraordinarias de días pasados.

En el marco de la presentación del avance de los trabajos en carreteras estatales, municipales y caminos alimentadores dañados, Esteva Medina indicó que del 14 al 20 de octubre las localidades incomunicadas pasaron de 288 a 119, tras la liberación de 340 caminos.

Enfatizó que en las labores en la Red Estatal y en los Caminos Alimentadores se realizan con el apoyo de 9 mil 941 elementos y mil 079 máquinas de la SICT y de las Secretarías de la Defensa y de la Marina, aunado al apoyo con el que se cuenta de 47 helicópteros, de los cuales, 21 brindan auxilio en el estado de Hidalgo, 17 más en Veracruz, 7siete en Puebla y dos en Querétaro.

Durante su intervención en la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal ipuntualizó el avance en las comunidades que se encontraban incomunicadas siendo:

En Hidalgo, pasaron de 184 a 75; en Puebla, de 32 a 5 y en Veracruz, de 51 a 39; mientras que en Querétaro y San Luis Potosí todas las comunidades ya cuentan con libre acceso.

Por lo que se refiere a los puentes que se vieron afectados, reiteró que se trabaja en los proyectos ejecutivos para su reconstrucción.

El secretario Esteva Medina recordó que, en los primeros tres días después de la emergencia, se restableció la circulación en mil 061 kilómetros de carreteras federales de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz, y por el momento sólo se trabaja en la recuperación del Puente Garcés en Hidalgo.

Detalló que, de acuerdo con el Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias, en Hidalgo con la liberación de 203 caminos se ha restablecido el paso en 109 localidades y de los 34 puentes afectados, 12 cuentan con pasos provisionales.

En Puebla, se restableció el paso en 27 de las 32 localidades incomunicadas con la liberación de 38 caminos y de los 19 puentes con alguna afectación, en cuatro ya hay paso provisional.

Respecto a Querétaro, con la liberación de 38 caminos se restableció el paso en las 17 localidades afectadas y en los cuatro puentes que presentaron alguna incidencia ya hay paso provisional.

En San Luis Potosí se restableció el paso en las cuatro localidades incomunicadas con la liberación de 18 caminos.

En Veracruz se dio paso en 12 de las 51 localidades incomunicadas con la liberación de 43 caminos, en tanto que, de los nueve puentes con algún tipo de daño, dos ya cuentan con paso provisional.