Solicitará licencia al Senado Fernández Noroña enmedio de escándalos que lo persiguen

Fernández Noroña y el escándalo por viajar en un jet privado

En medio de los escándalos y polémicas que arrastra por su lujoso tren de vida y la compra millonaria de casa en Tepoztlán de la cual no ha explicado el origen de los recursos con los que la adquirió, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña solicitará una licencia temporal pues explicó que se dedicará a una tarea “muy, muy, muy, muy importante”.

El senador aseveró que su decisión no obedece a presiones externas ni a reacciones emocionales ante situaciones políticas e insistió en que su ausencia será “temporal y necesaria”, debido a que tiene “tareas importantes” que atender fuera de la Cámara, sin precisar la duración de su separación.

En su mensaje, rechazó que esta decisión se trate de una respuesta a conflictos internos o externos como los escándalos que lo persiguen en los últimos meses y solicitó paciencia a sus seguidores y observadores políticos mientras se esclarecen los pormenores de su determinación.

“No tiene que ver con presiones ni con nada. Tengo que hacer una tarea y requiero pedir licencia”, explicó

Recalcó que su separación temporal del cargo no implica un abandono de sus principios políticos y aseveró que mantiene intacta su línea ideológica pues los cargos públicos son de naturaleza temporal.

Fernández Noroña adelantó que este martes ofrecerá una explicación detallada de las razones específicas que motivan su solicitud de licencia aunque recalcó que su decisión busca beneficiar al pueblo y responde a la línea política que ha seguido consistentemente.

Durante una transmisión en vivo por su cuenta de Facebook, Fernández Noroña aseguró que ha reflexionado ampliamente sobre esta decisión antes de hacerla pública pero insistió en que su postura es firme.

El legislador indicó que su ausencia será cubierta por su suplente, garantizando así la continuidad de sus principios y será este martes cuando se abunde en detalles.