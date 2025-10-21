A burocracia mexicana le urge reforma, con profesionales para elevar calidad de vida: Ramírez Cuéllar

CDMX — Por primera vez en el Poder Legislativo se admite que la actual burocracia mexicana debe también ser incluida en reformas a las leyes que rigen el servicio público, cuya atención debe hoy estar garantizada por profesionales, sensibles y comprometidos en incidir en la mejor calidad de vida de los mexicanos, expuso Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los diputados de Morena.

Al encabezar el foro “Construyendo una administración pública para los nuevos tiempos”, en cuyo espacio se planteó la búsqueda principios y lineamientos de un nuevo modelo de administración pública moderna, eficaz y centrada en las personas, Ramírez Cuéllar destacó que desde 2018 el país vive muchos cambios a sus leyes, de transformación profunda en su estructura administrativa y legal, lo que hace necesario repensar el papel del Estado y sus instituciones, con lo que dejó ver que hay un choque entre esas reformas y cómo se aplican por la llamada “burocracia”.

Ramírez Cuéllar fue muy puntual en que las modificaciones legales deben poner al centro a las personas, a los mexicanos, para incidir en una mejor calidad de vida mexicana.

“Este foro es el punto de partida para construir una administración pública profesional, con servidores comprometidos y con mecanismos de evaluación y control que aseguren la transparencia y la eficacia del gasto público”, señaló, tras enfatizar que este primer encuentro reúne a expertos de distintos ámbitos para diseñar una propuesta de reforma administrativa integral, orientada a mejorar el desempeño del gobierno y atrapar la confianza ciudadana.

La diputada Meggie Salgado coincidió en que no se puede demorar más en incorporar una visión incluyente y participativa en la burocracia.

“La nueva administración pública debe responder a los retos sociales con sensibilidad, perspectiva de género y participación ciudadana. No se trata sóiño de cambiar estructuras, sino de transformar mentalidades y formas de gestión”, afirmó.

Guillermo Cejudo, investigador del CIDE, propuso colocar a las y los servidores públicos en el centro de la reforma.

“Una administración moderna requiere talento, ética y profesionalismo. La ciudadanía no percibe instituciones, sino personas; por eso debemos fortalecer el servicio profesional de carrera y crear condiciones que motiven el desempeño público”, enfatizó.

La diputada de MC, Claudia Salas, celebró que estos espacios abran un debate nacional sobre la calidad del servicio público.

“México necesita instituciones sólidas, transparentes y que rindan cuentas. La transformación del Estado pasa por una administración pública con vocación ciudadana”, expresó.

A este espacio acudió 1el subsecretario de Buen Gobierno y Anticorrupción, Alejandro Encinas Nájera, quien resaltó que la eficiencia no debe confundirse con reducción del Estado.

El morenista presentó avances en la reestructuración administrativa, ahorros obtenidos y la creación de nuevas instituciones como la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y la Agencia de Transformación Digital, orientadas a mejorar la coordinación interinstitucional y la rendición de cuentas.

Por el PAN, la diputada Tania Palacios Kuri propuso un decálogo de buenas prácticas para guiar el rediseño del aparato público, entre las que destacó atraer talento con propósito, planear con enfoque ciudadano, digitalizar con equidad y garantizar la transparencia como principio rector.

La legisladora por Querétaro afirmó que “modernizar no significa deshumanizar. La tecnología debe acercar al Estado a las personas, no alejarlas”.

Fernando Nieto, del Colegio de México, cerró este foro. Puntualizó la importancia de traducir el debate en resultados tangibles.

“Repensar la administración pública no es un ejercicio académico, es una tarea urgente para garantizar derechos y fortalecer la confianza social en las instituciones”.