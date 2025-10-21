Autoridades aseguran 246 mdp en drogas sintéticas junto con un laboratorio clandestino en Sinaloa

Destrucción de un laboratorio clandestino de drogas en México |imagen de archivo| (La Crónica de Hoy)

Autoridades mexicanas aseguraron más de 246 millones de pesos (aproximadamente 13,3 millones de dólares) en drogas sintéticas y desmantelaron un laboratorio clandestino en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, como parte de operaciones conjuntas para combatir delitos de alto impacto, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que durante los operativos en Culiacán se incautaron más de 500 kilos y 130 litros de metanfetamina, 23 kilos y 211,000 pastillas de fentanilo, además de un laboratorio clandestino con más de 3,400 litros y una tonelada de precursores químicos.

En el municipio de Cosalá, las autoridades destruyeron un área de concentración con 1,550 litros y 275 kilos de sustancias químicas, reforzando el combate a la producción de drogas sintéticas en la región.

Los operativos fueron realizados por personal de las secretarías de Defensa, Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la propia SSPC, en puntos estratégicos para el tráfico y elaboración de drogas sintéticas. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

“La seguridad en Sinaloa es prioridad. El Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para construir la paz y proteger a la población”, señaló la SSPC en un comunicado.

Sinaloa es considerado uno de los principales centros de producción y tráfico de drogas sintéticas en México, especialmente fentanilo y metanfetaminas, que se exportan principalmente hacia Estados Unidos. El estado enfrenta una intensa violencia derivada del enfrentamiento entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa, que ha dejado más de 1.700 muertos desde septiembre de 2024, incluyendo civiles, policías y militares.

Debido a esta situación, Sinaloa es uno de los estados más vigilados por el gobierno mexicano. El Cartel de Sinaloa fue recientemente designado como grupo terrorista por Estados Unidos, y la administración de Claudia Sheinbaum ha desplegado más de 11.800 elementos federales para reforzar la seguridad en la región.