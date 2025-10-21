Beca Benito Juárez 2025: ¿dónde entregarán tarjetas a los estudiantes registrados? Conoce las fechas para recibir tu Tarjeta del Banco del Bienestar. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM (Margarito Pérez Retana)

El pasado 15 de octubre concluyó exitosamente el periodo de registro para las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Rita Cetina; así lo dio a conocer la cuenta oficial de la Beca Benito Juárez (@BecasBenito).

Con un video de 30 segundos, publicado a través de la cuenta oficial de X de la Beca Benito Juárez, se anunciaron cuáles son los siguientes pasos para continuar con el proceso de inscripción y posterior pago de las becas.

Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, es un apoyo económico bimestral de $1,900 pesos otorgado a estudiantes inscritos en escuelas públicas de nivel medio superior en México.

El periodo de inscripción para recibir la beca respectivo al ciclo escolar 2025-2026, se llevó a cabo a partir del 1 al 15 de octubre. El registro se realizaba desde el sitio oficial Llave MX, lanzado por el Gobierno de México.

Después de concluir el proceso de inscripción, actualmente se encuentran en proceso de validación de datos por lo que el tiempo aún es incierto para poder proceder con la entrega de Tarjetas del Banco Bienestar.

Sin embargo, a pesar de no incluir una fecha exacta, si aseguran que es poco el tiempo que hace falta para iniciar el proceso de entrega de las tarjetas, por lo que es probable que en los siguientes días se den a conocer las fechas exactas.

Además, en la publicación se menciona que es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales, como del canal de difusión de WhatsApp de las Becas Bienestar correspondiente a tu estado de procedencia, pues ahí se estarán publicando las fechas particulares para la entrega de la Tarjeta del Banco Bienestar.

Terminaron los periodos de registro a las becas #RitaCetina, #BenitoJuárez y #JóvenesEscribiendoElFuturo. Ahora debes esperar a que validemos tu información.



Mientras, échale ojito a este video👇y sigue el canal de WhatsApp de tu estado. 😉 https://t.co/gBiFlgVelg pic.twitter.com/S8S8FdKIBh — BecasBenito (@BecasBenito) October 18, 2025

¿Para qué sirve la Tarjeta del Banco Bienestar?

La Tarjeta del Banco Bienestar es el medio oficial por el cual se hace el depósito de los diferentes programas sociales que ofrece el Gobierno de México, razón por la que es necesario acudir por la tuya, si todavía no cuentas con una.

Las Tarjetas del Banco Bienestar son asignadas después de la apertura de cualquier convocatoria para nuevos beneficiarios de alguna Beca o Pensión otorgada por el Gobierno.

Con la tarjeta puedes retirar el dinero depositado, en los cajeros automáticos del Banco Bienestar que existen en toda la República Mexicana.

O bien, en algunas instituciones bancarias que tienen convenio con el Gobierno de México como: Banco Azteca, Banorte y Banjército.

También, pagando una comisión por retiro puedes acudir a los siguientes bancos y retirar el dinero: Banamex, BBVA, HSBC, Inbursa o Santander.

Ahora ya conoces la importancia de acudir a la entrega de tu Tarjeta del Banco Bienestar, por lo que mantente al pendiente sobre las próximas fechas para recibir tu tarjeta.