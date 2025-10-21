Nacional

Era buscado por delitos como privación ilegal de la libertad, tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, así como agresiones y homicidio de integrantes de grupos rivales

Cae operador de “Los Gigios” en Nogales

Por Jorge Aguilar
Detenido Francisco "N". (SSPC)

Fue detenido Francisco “N”, operador de “Los Gigios”, en Sonora.

Este sujeto era buscado por secuestro y está ligado al tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, así como agresiones y homicidio de integrantes de grupos rivales.

Mediante labores de inteligencia, investigación y uso de tecnología se identificó un domicilio en la colonia Buenos Aires en el municipio de Nogales, donde se resguardaba Francisco “N”.

Durante el cateo los agentes identificaron y detuvieron a Francisco “N”, además aseguraron 40 dosis de drogas.

