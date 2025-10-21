Cae operador de “Los Gigios” en Nogales

Detenido Francisco "N". (SSPC)

Fue detenido Francisco “N”, operador de “Los Gigios”, en Sonora.

Este sujeto era buscado por secuestro y está ligado al tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, así como agresiones y homicidio de integrantes de grupos rivales.

Mediante labores de inteligencia, investigación y uso de tecnología se identificó un domicilio en la colonia Buenos Aires en el municipio de Nogales, donde se resguardaba Francisco “N”.

Durante el cateo los agentes identificaron y detuvieron a Francisco “N”, además aseguraron 40 dosis de drogas.