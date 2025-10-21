Capturan a extorsionador de limoneros en Michoacán

Detenido Rigoberto "N". (SSPC)

Fuerzas de seguridad federales detuvieron a Rigoberto “N”, identificado como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán.

Tras el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la asociación de citricultores del Valle de Apatzingán, agentes de seguridad comenzaron las primeras indagatorias e implementaron un dispositivo de seguridad.

El cuerpo de Bravo fue hallado con huellas de violencia dentro de una camioneta sobre la carretera Apatzingán–Presa del Rosario, en la localidad de La Tinaja.

La víctima denunció en múltiples ocasiones las extorsiones al sector limonero a manos del crimen organizado.

Con ello, identificaron un vehículo donde viajaba Rigoberto “N”, líder de una célula criminal dedicada al cobro de cuotas y extorsión de citricultores en la región.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, advirtió que las investigaciones continúan hasta tener a todos los responsables.