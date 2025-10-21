Cuauhtémoc Blanco dice que el pádel no le impide “legislar” a distancia; mi corazón me exige deporte y si me quieren multar…

CDMX — El exfutbolista del América y hoy diputado federal morenista Cuauhtémoc Blanco aseguró que jugar pádel no le impide legislar, y deber atender su salud, su corazón le exige deporte y si lo quieren multa, pues que lo multen por trabajar a distancia.

El exastro del Club América reiteró que es una figura pública, y cualquier cosa que él haga ya es motivo para que lo ataquen.

“Yo me levanto a las 6:00 am para preparar a los hijos, de 2, 4 años. Y necesito hacer ejercicio luego de 9 años. Primero fui presidente municipal, luego gobernador de un estado, entonces mi corazón necesita el ejercicio. Y me van a ver en el squash. Yo tampoco voy a caer en provocaciones de ustedes. Y si por la responsabilidad me quieren multar, pues que me multen”, dijo tras salir de una reunión en la Cámara de Diputados.

También señaló que en un mes va a presentar su primera iniciativa, pero “no te digo cúal es”, respondió a medios.

Blanco Bravo, genio y figura, respondió como siempre, con su tono molesto cuando se le pregunta por polémica conducta pública.

Señaló que luego de que se hizo unos estudios clínicos, es necesario que regresara al ejercicio: “Veánme, afortunadamente estoy bien”.

“Soy una persona pública”, así responde Cuauhtémoc Blanco a la polémica, después de ser captado en plena reunión de comisión de presupuesto jugando pádel en horario laboral. pic.twitter.com/Fd75lH2kDW — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) October 21, 2025