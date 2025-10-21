El último mensaje de Bernardo Bravo: denunció a coyotes y precios del limón antes de ser asesinado

Bernardo Bravo Fue hallado muerto en su auto

Bernardo Bravo, productor y líder de los citricultores de Apatzingán, fue asesinado tras exigir a través de un video en redes sociales precios justos para el limón y denunciar a los “coyotes” que lucran con el trabajo de los agricultores.

El último video de Bernardo Bravo

Horas antes de ser asesinado, Bravo Manríquez grabó un video en donde el líder agrícola convocaba a los productores de limón a frenar a los intermediarios que manipulan los precios del fruto.

“Nos estamos poniendo de acuerdo todos los agricultores de México. No vamos a permitir acceso a ningún corredor o coyote que esté poniendo precios por la fruta que no es de ellos”, señaló-

Su llamado buscaba recuperar el control del mercado y la dignidad del trabajo agrícola en una región donde el crimen organizado ha hecho del limón una mercancía vigilada por la extorsión.

Esa fue su última aparición pública. Horas después, su cuerpo fue hallado dentro de un vehículo en La Tinaja, Apatzingán. El dirigente había sido asesinado.

Durante meses denunció la red de abusos que asfixia al campo michoacano protagonizado por el “coyotaje”, la manipulación de precios y las extorsiones que imponen los grupos criminales a quienes cultivan el limón.

La denuncia de Bernardo Bravo contra coyotes

El líder y productor convocaba asambleas, encabezaba protestas y pedía negociar directamente con las empacadoras para evitar que los intermediarios siguieran quedándose con las ganancias. En los últimos meses impulsaba un frente nacional de citricultores para terminar con el control del crimen en la cadena productiva.

“Si al campo de Apatzingán le va mal, a todo Apatzingán le va mal”, repetía en sus discursos, consciente de que detrás de cada kilo de limón vendido había jornaleros, familias y comunidades enteras que dependen del fruto verde.

Apenas unos días antes de su asesinato, los citricultores tiraron toneladas de limón como protesta por los precios injustos. Él encabezó esa manifestación y repitió que el campo estaba “al borde de la quiebra” por culpa de los intermediarios y los grupos que los protegen.

¿Ya hay detenidos por el asesinato de Bernanrdo Bravo?

El asesinato de Bernardo Bravo generó un fuerte operativo policial. Días después, autoridades detuvieron a Rigoberto López Mendoza, alias El Pantano, identificado como el presunto autor material del asesinato. La investigación sigue abierta, y las autoridades sospechan que el móvil podría estar vinculado a las denuncias públicas del dirigente.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla prometió que el caso no quedará impune. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que se mantiene la coordinación con instancias federales para detener a todos los responsables. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció durante su conferencia matutina, calificando el crimen como “triste y lamentable”.