EU blinda la frontera con México con la operación “Muro del Río”

Embarcaciones de respuesta rápida, de las que ecahará mano EU para reforzar la seguridad a lo largo del río Bravo (Especial)

Trump refuerza seguridad en la frontera sur — El Gobierno de Estados Unidos informó de la puesta en marcha de la “Operación Muro del Río” (Operation River Wall), que consiste en una movilización “sin precedentes” de personal de la Guardia Costera estadounidense para Blindar la seguridad en el tramo del Valle del Río Bravo, uno de los puntos más activos de la frontera con México.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), destacó a través de un comunicado que para esta operación se desplegarán más de 100 embarcaciones, incluyendo barcos de respuesta rápida, embarcaciones para aguas poco profundas y equipos tácticos especializados, además de cientos de efectivos bajo el mando de las Fuerzas de la Guardia Costera del Río Bravo.

La información de la dependencia destaca que este operativo tiene como objetivo combatir la inmigración indocumentada, la presencia de narcoterroristas y toda actividad ilegal a lo largo de 427 kilómetros de frontera entre ambos países.

Al respecto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que con esta operación “el presidente Trump logró la frontera sur más segura en la historia de Estados Unidos en tiempo récord y ahora nuestro objetivo es asegurarnos de que se mantenga así a largo plazo”.

La funcionaria estadounidense resaltó la experiencia histórica de “los hombres y mujeres de la Guardia Costera de EU (al ser) expertos en la defensa de las fronteras marítimas; lo han hecho con honor, respeto y devoción al deber desde 1790. Ahora, las Fuerzas de la Guardia Costera Río Bravo y la Operación “Muro del Río” serán un factor multiplicador en la defensa contra la inmigración ilegal.”

