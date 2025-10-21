Expresan respaldo senadores de Morena a Programa de Atención Universal contra el cáncer de mama

Una mujer se realiza estudios Clínicos sobre cáncer de mama

En el marco del mes de la lucha contra el cáncer, senadores de Morena expresaron su respaldo al Programa de Atención Universal contra el cáncer de mama anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum al considerar que con ello se garantiza que toda mujer mexicana, sin importar su derechohabiencia o lugar de residencia, tenga acceso a la prevención, detección oportuna, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.

El senador Antonino Morales destacó la importancia de este Modelo de Atención Universal que tiene una inversión de 8 mil millones de pesos para adquirir mil mastógrafos, mil ultrasonidos y crear 32 Unidades Hospitalarias en todo el país.

Confió en que este Modelo reducirá drásticamente las muertes por esta causa, cumpliendo con la consigna de que detectado a tiempo es completamente curable.

“Este programa no es una acción aislada; es una transformación profunda del sistema de salud que marcará un antes y un después, especialmente para las mujeres de mi estado, Oaxaca, quienes han enfrentado históricamente desigualdades en el acceso a servicios médicos especializados”, destacó

Morales Toledo resaltó que el programa presentado por la presidenta Sheinbaum es la respuesta firme y concreta a una deuda histórica con las mujeres.

“Coincido con su visión: esto es un parteaguas. Ya no será un privilegio, sino un derecho, que una mujer pueda realizarse una mastografía cada dos años, que su estudio sea interpretado a distancia por especialistas gracias a la tecnología, y que, en caso de necesitarlo, reciba tratamiento inmediato y de calidad en su estado”, indicó

El legislador por Oaxaca expresó su respaldo total a este Modelo “porque trabajar por el bienestar de las mujeres es trabajar por el alma de México”.

Añadió que hoy es un día de esperanza para México y especialmente para Oaxaca y refrendó su coincidencia con la presidenta Sheinbaum, de que este modelo universal marca un hito en la atención al cáncer de mama.

En ese sentido recordó que en Oaxaca, el gobernador Salomón Jara puso en marcha desde hace meses las caravanas Ve’e Tata que ya han realizado más de 10 mil estudios gratuitos, llegando a comunidades que nunca antes habían contado con estos servicios.

Mencionó que para Oaxaca implica que hijas, hermanas y madres contarán con la infraestructura y el personal necesarios para una lucha efectiva contra el cáncer, por lo que, desde el Poder Legislativo, asume el compromiso de vigilar que estos recursos lleguen a tiempo y se ejerzan con transparencia, “porque estamos hablando de salvar vidas. El mensaje es claro: en el México de la Cuarta Transformación, ninguna mujer estará sola en esta batalla.”