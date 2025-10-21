Fortalece Fonacot la difusión de sus créditos para beneficiar a más trabajadores

. .

Con el objetivo de ampliar el acceso a financiamientos accesibles y seguros, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) firmó convenios de colaboración con diversas organizaciones en Guadalajara. Esta estrategia busca que más personas trabajadoras conozcan y aprovechen los beneficios del Crédito Fonacot, considerado uno de los más competitivos del mercado por su bajo costo y condiciones favorables.

Durante una gira de trabajo por el occidente del país, Salvador Gazca Herrera, Coordinador General Comercial de Fonacot, encabezó la firma de acuerdos con la Cámara Nacional de la Industria de Lavanderías, Tintorerías y Planchadurías (CANALAVA), el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), RedIncuba y Grupo PISA. Estas alianzas permitirán difundir ampliamente las ventajas del crédito entre las y los colaboradores de dichas agrupaciones, además de fomentar la afiliación de empresas al Instituto, obligación legal para todos los centros de trabajo.

Gazca Herrera destacó que Fonacot garantiza el derecho al crédito de las y los trabajadores bajo un esquema que promueve su bienestar y el de sus familias. En lo que va de 2025, la Dirección Fonacot Guadalajara ha otorgado más de 95 mil créditos, con un monto superior a 2 mil 560 millones de pesos, lo que refleja la creciente demanda y confianza en este instrumento financiero.

Entre los principales beneficios del Crédito Fonacot se encuentran su accesibilidad —con requisitos mínimos para obtenerlo—, su seguridad —al considerar la capacidad de pago del solicitante—, y su bajo costo —al ofrecer la tasa más baja en financiamientos con descuento vía nómina. Además, el monto aprobado se deposita directamente en la cuenta bancaria del acreditado, permitiendo su uso libre en necesidades como viajes, emergencias, compras anticipadas o el enganche de bienes duraderos.

“La coordinación que tenemos con organismos empresariales y sindicales ha permitido que más personas disfruten de los beneficios del Crédito Fonacot. A nombre del Instituto, agradezco la colaboración y los invito a redoblar esfuerzos para seguir siendo factor de cambio en la vida de trabajadoras y trabajadores”, expresó Gazca Herrera.

Finalmente, el funcionario subrayó que estos convenios fortalecerán el posicionamiento del Instituto Fonacot como la mejor opción de crédito para la clase trabajadora. Invitó a quienes estén interesados a consultar los requisitos y agendar una cita a través del portal oficial www.fonacot.gob.mx, donde podrán elegir la sucursal de su preferencia.