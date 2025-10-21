Harfuch supervisa seguridad con alcaldesa de Durango; “redoblar esfuerzos”, coinciden

CDMX — La presidenta Municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, sostuvo una reunión de trabajo con el ssecretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, para seguir con la coordinación y el trabajo conjunto entre la Federación, el estado y el Municipio en materia de seguridad, en el marco de las acciones que se realizan de manera coordinada con el gobernador de Durango, Esteban Villegas.

Durante el encuentro, este marte. se ratificó el compromiso institucional para diseñar y aplicar estrategias integrales que refuercen la prevención, la vigilancia y la atención a las necesidades de la comunidad. Asimismo, se destacó el reconocimiento de Gómez Palacio como municipio prioritario, lo que permitirá canalizar esfuerzos y recursos adicionales para atender con eficacia los retos en materia de seguridad pública.

“Este reconocimiento nos obliga a redoblar esfuerzos. Con el respaldo del Gobierno de México y del Gobierno de Durango, trabajamos con firmeza y convicción para garantizar la tranquilidad y el bienestar de nuestras familias”, afirmó la alcaldesa Betzabé Martínez Arango.

La administración municipal reitera su disposición a mantener canales permanentes de comunicación y colaboración con las instancias federales y estatales, a fin de traducir las acciones coordinadas en resultados concretos para la ciudadanía.