IMSS-Bienestar anuncia Hospital Oncológico para la Mujer con modelo integral

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, anunció la creación del Hospital Oncológico para la Mujer, la primera unidad especializada que operará bajo la conducción directa de la institución.

Director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez

Explicó que el hospital funcionará con un modelo público integral que abarca desde la promoción y prevención, hasta la detección, tratamiento y acompañamiento de las pacientes. “La continuidad en la atención salva más vidas que la tecnología aislada”, subrayó Svarch, al destacar que tanto la infraestructura como el equipamiento fueron diseñados con sentido clínico para maximizar el impacto sanitario de manera eficiente.

El hospital contará con 12 consultorios, 22 camas censables y 5 no censables, además de dos quirófanos, dos mastógrafos, un tomógrafo, un equipo de rayos X y una unidad robótica para análisis de patologías, que incluirá micrótomos, procesadores automáticos de tejidos y 10 equipos médicos especializados.

Svarch señaló que los tres pilares del nuevo modelo oncológico son la gratuidad, continuidad y confianza, y precisó que la conclusión de la obra está programada para el 31 de diciembre, con lo que se garantizará atención integral y de calidad a las mujeres del país.