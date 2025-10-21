IMSS reporta avances en cirugías y consultas con la estrategia 2-30-100

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que la estrategia 2-30-100 ha permitido consolidar los servicios médicos del instituto con resultados significativos en cirugías, consultas y estudios médicos.

Robledo detalló que se han efectuado un millón 305 mil 431 cirugías de una meta de dos millones, así como 22.6 millones de consultas de especialidad y 81.6 millones de estudios, con avances anuales de 65%, 73% y 81%, respectivamente.

El titular del IMSS destacó que en la última década la derechohabiencia en Quintana Roo creció 40%, acompañada de la creación de 183 mil empleos formales y el registro de más de 520 mil personas trabajadoras.

Asimismo, explicó que diariamente se realizan 8 mil 520 consultas, 16 mil 500 estudios y se surten más de 7 mil recetas en la entidad.

Robledo también anunció que desde mayo se brinda consulta nocturna de medicina familiar para personas que laboran durante el día y requieren atención después de las 21:00 horas, con el objetivo de ampliar la cobertura y accesibilidad de los servicios del instituto.