Mentiroso compulsivo", revira Gil Zuarth a Noroña; sugiere delito del morenista por aceptar regalos de Emiratos Arabes

Roberto Gil Zuarth responde a los señalamientos de Fernández Noroña

Roberto Gil Zuarth arremetió contra el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña a quien calificó de “mentiroso y compulsivo” por asegurar que el panista buscó convertirse en candidato de Morena al Senado y lo retó a demostrar sus dichos.

“Que este mentiroso compulsivo demuestre sus dichos. Evidentemente no podrá porque es falso”, aseveró

Gil Zuarth aseveró que su combate consistente frente a Morena avala la falsedad de Fernández Noroña sobre su presunta intención de acercamiento con el partido guinda para buscar llegar al Senado bajo sus siglas.

El panista aprovechó para evidenciar que Fernández Noroña incurre en un posible delito al aceptar regalos por parte de un gobierno extranjero como Palestina quien se ofreció a pagarle el viaje y vuelos a Palestina, según admitió el propio morenista.

“ @fernandeznorona acaba de admitir que un gobierno extranjero le hace regalos y paga vuelos a Palestina, ¿Otro delito?”, fustigó

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente desde 2017, prohíbe explícitamente a cualquier servidor público, incluidos los legisladores, solicitar, aceptar u obtener cualquier tipo de obsequio, dádiva o donativo, tanto para sí mismos como para su cónyuge, concubino, parientes o terceros con los que mantengan relaciones profesionales o de negocios.

El Código de Ética de la Administración Pública Federal, publicado en 2022 por la Secretaría de la Función Pública (SFP), refuerza la prohibición y establece los principios y valores que deben guiar la conducta de los servidores públicos.

En tanto que los Códigos internos de los órganos legislativos tanto la Cámara de Diputados como el Senado cuentan con sus propios códigos de conducta que complementan las leyes federales, detallando las reglas de ética parlamentaria y las consecuencias de incumplirlas.

Fernández Noroña admitió que el viaje a Palestina es pagado por Emiratos Arabes.

Sin embargo, el legislador de Morena reveló que dejará su escaño, por 10 días, desde el jueves 24 de octubre hasta el 2 de noviembre, con lo cual deja al solicitar licencia, el morenista deja de ser legislador vigente y con ello se exime de esa normatividad.